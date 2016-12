Den røde dronning, pølsevogn i Shanghai og grillbar på Ama'r - sådan leder du danske virksomheder i Kina

Boganmeldelse: Hvis du har interesse i Kina og især danske virksomheder i Kina, bør du læse denne bog, der ikke kun gør dig klogere på virksomhedsopstart i Kina, men også på de udfordringer og ikke mindst muligheder, danske virksomheder har i Kina. Mindst lige så interessant lærer vi om en otteårig kineser, der flytter med familien til Danmark for at bestyre en grillbar på forblæste Amager ...

Slå den røde dronning Titel: Slå den røde dronning - en personlig fortælling om at lede danske virksomheder i Kina

Forlag: Gyldendal Business

Sider: 242

ISBN: 978-87-02-17002-3

Forfatter: Humphrey Lau - i samarbejde med Hugo Gaarden

Plus: Indsigtsfuld

Glimrende og lærerige eksempler

Kan lære selv den garvede danske Kina-rejsende noget Minus: Den kunne sagtens have været noget længere i nogle af afsnittene

Der kommer ikke en to’er Karakter:

Med Humphrey Laus nye bog "Slå den røde dronning - en personlig fortælling om at lede danske virksomheder i Kina" med i bagagen på vej ud til lufthavnen, kiggede jeg langt efter grillbarerne, som i gamle dage - da Lau boede på Amager og jeg selv havde fornøjelsen - fandtes over det hele.Nu er de blevet erstattet af trendy kaffe- og juicebarer og ligeså trendy tatovører. I hvert fald på begyndelsen af Amager.Når du kommer lidt længere ned ad Amagerbrogade i København, kan du stadig være heldig at finde en grillkylling, flæskestegssandwich eller en klassisk bøfsandwich.Og hvis det går helt galt, kan du altid bare tage ud på Flyvergrillen ved lufthavnen.Men kyllingen måtte vente.Jeg var på vej hjem til Kina på forretningsrejse og havde været så heldig at tilrettelægge turen samtidig med den længe ventede udgivelse af Laus bog.Så jeg havde en klar forventning om, at de små 11 timers flyvning til Shanghai ville flyve afsted.Og jeg blev ikke skuffet. Det er en fremragende bog.Som otteårig flyttede Lau fra Hong Kong til Amager med familien for at styre en grillbar.På trods af en hård barndom med et råt skolemiljø (men mange grillbarer), fik Lau styr på det danske sprog og endte som civilingeniør fra DTU.Efter et par år i Kampsax, brugte Lau 15 år med at etablere Novo i Kina, før han endte i nuværende stilling som direktør for Grundfos Kina.Og nu har han altså begået sin første - og ifølge ham selv - sidste bog, og hvis det nu skal være den sidste, er det et yderst fornuftigt bud.Bogen begynder interessant nok med en detaljeret beskrivelse af personen Lau og hans opvækst.Dette tjener til at give læseren en forståelse for, hvor Lau kommer fra (bogstaveligt talt og i overført betydning) og hvor han vil hen.Derefter får læseren et bud på, hvad vi skal med Kina, og hvordan vi kan starte med at forstå kompleksiteten i det kinesiske marked.For det er uhyre komplekst marked, hvor ting nogen gang overhovedet ikke giver mening og man bare må acceptere det, slå ud med armene og sige TIC - This is China.Lau deler mulighederne i Kina op i tre perspektiver - gårsdagens, dagens og morgendagens Kina.Hvor gårsdagens Kina præges af lave omkostninger til lønninger og råvarer, er dagens Kina præget af en hurtig voksende og købelysten middelklasse, der gør Kina til et interessant hjemmemarked for afsætning af produkter og serviceydelser.Morgendagens Kina er det perspektiv, hvori kinesiske virksomheder udvikler sig til innovative og globale stærke spillere.Ifølge Lau lever disse tre perspektiver side om side i Kina, og en dansk virksomhed skal vide, hvad der bør lægges vægt på i hvert af dem.Lau kommer naturligvis også detaljeret ind på, hvordan han har ledet danske virksomheder i Kina, og hvad han har lært igennem de mange år, han har boet i Kina.Det har været en hård, men givtig rejse, forstår man på Lau. Dejligt svært at være i Kina, som han skriver.Men hvis han nu får hjemve, kan han altid spadsere ned til Grundfos' Concept Store i Shanghai og få sig en ristet med det hele fra den pølsevogn, han - efter mange prøvelser - fik transporteret fra Amager til Shanghai.Det er da klasse. Det samme er bogen.