Nyt socialt medie går mod bølgen og tillader racisme og sexisme: Her kan du skrive (næsten) alt

Foto: Dan Jensen.

Interview: Flere af de store sociale medier vil bekæmpe hadfyldte indlæg og falske nyheder. Den udmelding har født det sociale medie GAB, som på tre måneder har fået 100.000 brugere, der kan skrive (næsten) lige, hvad de har lyst til. Læs her, hvor grænserne går.

Kort om GAB

Det sociale medie GAB gik online i august 2016, midt i den amerikanske præsidentkamp.



GAB er stiftet af sitets chefprogrammør Ekrem Büyükkaya og selskabets administrerende direktør Andrew Torba.



Det sociale medie er et Twitter-lignende site, hvor de mere end 100.000 nuværende, aktive brugere kan skrive "gabs" - beskeder på 300 karakterer om alt mellem himmel og jord.



GAB har omkring 200.000 folk på ventelister for at komme ind på sitet, hvor alt er tilladt at skrive om, så længe beskederne ikke indeholder ulovlig pornografi, voldelige budskaber eller opfordringer til vold samt læk af andre folks personlige oplysninger uden deres tilladelse.



Det regner med frøer

Logoet for GAB er ovenstående frø ved navn GABBY.



Frøen refererer blandt andet til en passage i Det Gamle Testamente i Biblen.



I 2. Mosebøg beskrives det, at Gud straffer Egypten med 10 plager for ikke at lade israelitiske slaver sat fri, hvoraf nummer to plage er frøer, der regner ned fra himlen.



På samme måde anser GAB, at selskabet lader frøer regne ned over it-højborgen Silicon Valley som straf for at styre censur og informationerne på internettet.



Alt-right logo?

Logoet med frøen kan også tolkes på en anden måde; som et symbol for alt-right-bevægelsen.



For i forbindelse med den amerikanske valgkamp har frøen også fået en helt særlig symbollværdi.



Det skyldes, at memet "Pepe the Frog" blandt andet blev omfavnet af miljøet omkring den kontroversielle internetforum 4chan samt racistiske grupper på den yderste højrefløj.



Pepe the Frog er på grund af sin høje status i alt-right-bevægelsen blevet karakteriseret som et hadesymbol af den amerikanske anti-semistiske organisation Anti-Defamation League.

"Censuren på de andre platforme er vores største fordel" GAB's kommunikationschef, Utsav Sanduja

Fødslen af Anonymous Hacktivisterne fra Anonymous er født på et socialt medie, der har som formål at promovere fri tale.



Fødslen skete på 4chains berygtede forum, hvor der i årenes løb er blevet delt indhold, der er stærkt uegnet for mindre børn.

Flere af de store, sociale medier som Facebook og Twitter har specielt ovenpå det amerikanske præsidentvalg i november valgt at slå ind på en vej, hvor de ikke længere tillader alt indhold.Især såkaldt 'hate speech' vedrørende personer, emner og politiske fjender har været et hot emne på de sociale kanaler, som har lanceret kampagner til at komme det hadfyldte indhold til livs.Også falske nyheder har længe været en udfordring hos sociale mediegiganter fra USA, som nu kæmper med, hvordan deres nyhedsstrømme skal være renset for had, falskhed - og nøgne mennesker, selvfølgelig.Læs også: Google-boss: Fup på Facebook kan have afgjort det amerikanske præsident-valg Den udvikling går det nye sociale medie GAB direkte imod.GAB's direktør Andrew Torba er erklæret konservativ og startede GAB i august med nu over 100.000 brugere som en protest mod de etablerede sociale medier.Andrew Torba mener, at de store, sociale medier nedtoner indlæg med konservative ideer, nyheder og kilder, ligesom han havde været vidne til censur på Reddit og Twitter under den seneste præsidentkampagne."Derfor besluttede Andrew Torba sig for at starte en ny social medie-platform, da han havde erkendt, at Silicon Valleys monopol på de digitale kommunikationskanaler er opereret og styret af dem, der er på den yderste, progressive venstrefløj," forklarer GAB's kommunikationschef Utsav Sanduja til Computerworld.Den sociale medieplatform er således udviklet som et modsvar på politiske korrekte agendaer på især Twitter, som GAB anser som værende styret af venstrefløjen i det politiske spektrum.Også på internet-leksikonet Wikipedia er GAB dukket op på radaren, men det er GAB's kommunikationschef Utsav Sanduja ikke videre begejstret for. Han vil hellere have, at folk læser om det sociale medie på Wikipedia-klonen Infogalactic."Infogalactic er hovedsageligt Wikipedia uden venstreorienterede, vildledende, politiske fordomme," som han forklarer til Computerworld.Kan det være rigtigt, at alt er tilladt at skrive om på GAB i de såkaldte Twitter-lignende beskeder - de såkaldte gabs - på 300 karakterer?Svaret er umiddelbart nej, da der i GAB's retningslinjer bliver beskrevet, at ulovlig pornografi, opfordringer til vold i alle former og læk af fortrolige informationer om andre personer ikke er tilladt."Brugerne kan bruge deres ytringsfrihed til alt, så længe de følger vores guidelines," forklarer Utsav Sanduja fra GAB og fortsætter:"Hvis en kompetent domstol kræver, at vi overholder visse regler, så vil vi reagere og samarbejde i god tro. Ellers vil GAB stå for at opretholde ytringsfriheden så vidt muligt."Overhovedet ikke. Vores brugere samarbejder, forstår og tilslutter sig vores simple, basale guidelines, som er udarbejdet ud fra sund fornuft," lyder svaret fra GAB's kommunikationschef.Flere gange bliver det understreget, at Facebook, Twitter og Reddit er svinget ind på en censur-vej, som GAB aldrig vil nedværdige sig til."Censuren på de andre platforme er vores største fordel. Dernæst lever de andre af reklamer, hvilket hurtigt vil blive udhulet af ad-blockere," forklarer Utsav Sanduja fra GAB.Læs også: USA vil indsamle data om dig fra sociale medier når du besøger landet - privacy-grupper protesterer Han understreger samtidigt, at de andre sociale medieplatforme giver indholdsproducenter de rette værktøjer til at komme ud med deres budskaber."I stedet bliver indholdsproducenterne udnyttet til at underholde brugerne, så der kan tjenes milliarder af dollar på deres kreativitet og energi. GAB vil derimod give indholdsproducenter forretningsmodeller, der kan belønne dem," siger Utsav Sanduja.Han konkretiserer dog ikke, hvad disse forretningsmodeller på GAB består af, når brugerne som de mest populære emner diskuterer det nyligt afsluttede præsidentvalg, litteratur og teknologiudviklingen.Computerworld har forsøgt at koble sig på GAB's sociale netværk for at se med egne øjne, hvordan gabs-beskederne bliver skrevet, modtaget, kommenteret og debatteret.Desværre fik vi beskeden, at vi lå nummer 1,3 million på ventelisten, hvilket indikerer en vis interesse for sitet.Utsav Sanduja erkender, at brugertilslutningen til det godt tre måneder gamle community dog ikke er helt så stor, som Computerworlds venteliste-nummer ellers kunne antyde."Kun" omkring 200.000 personer er på ventelisten, hvor lande som USA, Indien og Brasilien hører til blandt de allermest GAB-interesserede.GAB er også meget opsat på at rekruttere brugere fra Frankrig i forventningen om, at der snart er præsidentvalg der," forklarer Utsav Sanduja.Han tilføjer, at venteliste-systemet på to uger er indført som en ventil for at udelukke de folk og især robotter, der blot ønsker at sprede spam."Spam-problemet er noget, som vi har observeret hos de store, sociale medier, hvor spambots spreder sig i alle hjørner. GAB gør derimod et fantastisk job med at holde botterne ude, og det sker igennem vores venteliste-system," siger Utsav Sanduja.Forventningen er samtidig, at ventetiden bliver kortet ned, så snart GAB er ude af sin status som værende under beta-tests.GAB er af flere etablerede medier beskrevet som et modsvar til en elitær mediediskurs, hvor netop selvsamme etablerede har en tendens til at være venstresnoede.For nyligt har den britiske avis The Guardian i en længere artikel beskrevet GAB som det sted, hvor ekstreme og bandlyste Twitter-brugere søger hen, når de skal ytre sig om, ja, alt.The Guardian beskriver, at især racismen trives i stor stil på GAB, og at den såkaldte alt-right-bevægelse har gode vilkår på det unge debatforum.Det fremgår også af den Infogalatic-informationsside, som Utsav Sanduja anbefaler folk til at læse for at blive klogere på, hvad GAB egentlig er for en størrelse.Læs også: Dansk it-direktør efter 25 år med internettet: Nettet har et stort problem: "Det er på tide, at vi regulerer adgang og adfærd" Samtidig gør han en dyd ud af at fortælle, at GAB er et socialt medie for alle, der ønsker fri tale for alle."Vores medstifter og CEO Andrew Torba er en kristen konservativ i USA, vores anden medstifter og hovedprogrammør er Ekrem Büyükkaya, som er muslimsk kurder i Tyrkiet. Jeg er selv inder og praktiserende hindu, mens vores kreative direktør Brandon Perler er jøde. Tilsammen udgør vi alle de store verdensreligioner, som er samlet for global ytringsfrihed," forklarer Utsav Sanduja.Udover GAB er der også andre sociale medier, som sætter ytringsfrihed i højsædet, da stiftere og medarbejdere i de selskaber ikke accepterer, at der bliver lagt låg på deres og andres holdninger.Et eksempel er VOAT fra 2014, som fungerer som både nyhedsindsamler og socialt netværk i lighed med forbilledet Reddit.Modsat Reddit ønsker VOAT at give ordet fuldstændig frit, hvilket kan være grunden til, at sitet har scoret mange Reddit-brugere i de senere år.Skulle du have lyst til at se ytringsfriheden udfolde sig helt frit, er der naturligvis også nyklassikere som 4chans /b-sektion, der er fødestedet for blandt andet hackergruppen Anonymous.Her skal det dog siges, at adgang er helt og aldeles på eget ansvar.For i /b-sektionen har der i tidernes løb været indlæg om alt fra børnepornografi til seriøs mobning, der angiveligt i 2013 fik en person til at sætte ild til sig selv, mens 200 4chan-brugere så på.