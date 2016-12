It-sikkerhedsbranchen mister vigtigt forsvarsvåben: Det skal du forberede dig på i 2017

Klumme: Det bliver meget værre på sikkerhedsfronten i 2017. Oven i købet mister sikkerhedsfolkene et vigtigt værktøj - her er de dystre udsigter.

Vi har imidlertid opdaget malware-platformen ProjectSauron APT, som fungerer på en uforudsigelig måde.

Fremover vil hackere altså udbyde kompetencer eller specialiserede ressourcer gennem illegale fora eller as-a-service-ordninger.

Jeg tror, vi vil se et vendepunkt for, hvor villige virksomheder og privatpersoner er til at betale.

Året 2016 stod i den grad i ransomwares tegn.Ifølge PwC har hele 67 procent af danske virksomheder været udsat for et ransomware-angreb - sammenlignet med 22 procent i 2015. Derfor er der heller ikke noget at sige til, at ransomware er et af de helt hotte emner i branchen.Men også andre nye tendenser viste sig på markedet. Senest har der været en række DDoS-angreb, hvor de ellers ofte ignorerede IoT-enheder bliver koblet ind i store botnets.Det mest omtalte tilfælde var da Mirai-botnettet lagde DNS-tjenesten DYN ned og forårsagede afbrydelser for en lang række populære internettjenester, såsom Netflix, Spotify og Twitter.Nu står et nyt år for døren, og hvis vi kaster blikket fremad, er der en række tendenser, som med stor sandsynlighed vil blive aktuelle i 2017 - og som it-sikkerhedsbranchen bliver nødt til at forberede sig på.I it-sikkerhedsbranchen har vi længe haft mulighed for at bruge de såkaldte Indicators of Compromise (IoC) til at spore malware.Vi har delt IoC på tværs af branchen, og det har været et velkomment værktøj for it-sikkerhedsfolk, som med stor sandsynlighed har kunnet genkende og identificere en aktiv indtrængen tidligt i processen.Vi har imidlertid opdaget malware-platformen ProjectSauron APT, som fungerer på en uforudsigelig måde. For hvert offer bliver samtlige funktioner ændret, hvilket gør IoC upålidelige, når malwaren skal spores.Der er altså en risiko for, at IoC ikke længere kan være til samme hjælp som tidligere.2017 kan meget vel blive året, hvor fremkomsten af temporær malware vinder frem.Det vil sige, at malwaren vil blive slettet fra den inficerede maskines hukommelse efter genstart. Denne slags malware er beregnet til rekognoscering og indsamling af forskellige loginoplysninger til senere brug.De it-kriminelle, som anvender denne form for malware, har ikke nogen interesse i, at den overlever på den inficerede enhed.Det er således endnu en tendens, som tyder på, at det bliver sværere at detektere malware.I Kaspersky Lab forventer vi at se en kommercialisering af angreb i lighed med SWIFT-kuppet i 2016, hvor forskellige kriminelle leverede forskellige elementer af hackingen.Fremover vil hackere altså udbyde kompetencer eller specialiserede ressourcer gennem illegale fora eller as-a-service-ordninger.En lovløs organisering af differentierede kriminelle virksomheder vil opstå og fænomenet mellemmænd vil vokse.Udførelse af disse kup kræver specialiseret software, tålmodighed, malware til at udføre SWIFT-angreb og i sidste ende en organiseret hvidvaskning af penge.I takt med, at betalingssystemer bliver stadigt mere populære, vokser de it-kriminelles interesse for dem.I år har selve betalingssystemerne vist sig at være utroligt modstandsdygtige overfor hackerangreb. Det kan få den konsekvens, at hackere begynder at gå mere målrettet efter udbyderne af betalingssystemer ved at angribe betalingssystemernes infrastruktur direkte.Mængden af ransomware-angreb vil fortsat vokse i 2017.Indtil nu har forholdet mellem hacker og offer været baseret på tillid, hvor offeret stoler på, at it-svindlerne tilbageleverer data, når løsesummen betales.Dette tillidsforhold bliver sat på prøve i 2017, fordi endnu flere it-kriminelle vil kaste sig over ransomware-angreb, selv om deres kompetencer ikke rækker så langt, at de også kan genskabe filer.Det kan resultere i, at data går tabt, så ofrene oftere vil miste deres data på trods af, at de betaler løsesummen.Jeg tror, vi vil se et vendepunkt for, hvor villige virksomheder og privatpersoner er til at betale.