Mangler du kvalificeret arbejdskraft? Her er en (måske) oplagt løsning

Klumme: Manglen på kvalificeret it-arbejdskraft er markant, og problemet bare vokser og vokser. De fleste firmaer tyr til de kendte løsninger som strandhugst hos kollegerne, men der findes en helt anden mulighed, som faktisk virker.

"Der skal ske kvantespring i it-afdelingerne".Gartner siger det, Rambøll siger det og Dansk IT siger det: It-afdelingerne får meget travlt med at skulle udvikle sig, og de skal udvikle sig hurtigt.Så nu skriger alle på ressourcer, der kan løfte og udvikle, og det er meget svært at finde kompetente it-folk, både når man kigger internt i organisationen og når man søger eksternt.Der er for få specialister, og der bliver heller ikke uddannet nok mennesker til den voksende efterspørgsel.Der er simpelthen for mange, der kæmper om de samme få ledige ressourcer, og resultatet er en eskalerende lønspiral (sammen med gennemsnitsalderen).Så man prøver at headhunte fra konkurrenter, man udlover bonus for tip, man søger og man kigger indad og uddanner interne folk.Men helt grundlæggende gør rigtig mange, som man plejer. Og det er ikke nok. Det virker ikke.Men der er en anden mulighed. Gør noget nyt. Tænk nyt. Ansæt nogle nyuddannede med ild i, nogle du kan lide, nogle der passer til jeres kultur, og så lær dem så det, de mangler.Det har aldrig været vigtigere at få det meste ud af den eksisterende talentmasse og at skabe et mere agilt arbejdsmarked.Der er lige nu et kæmpe potentiale i unge akademikere. En fjerdedel af dem står uden job, og der er udsigt til en hidtil uset stigning af andelen af langtidsledige.Det er en fantastisk mulighed for it-afdelingerne, der mangler arbejdskraft.De unge akademikere er dygtige. De har lært at lære, og de er vant til at tilpasse sig. De udfordrer vanetænkning, bringer innovation med sig og opdager nye løsninger.De er en effektiv løsning på problemet. Men du skal selvfølgelig vælge at give dem en chance og noget målrettet træning i netop dén teknologi, som er relevant for jer.Enhver kan jo sagtens selv tage sig af processen med at kvalificere de unge, hvis man har ressourcer til det.Vi ved, at det er en bæredygtig idé. Vi startede for godt to år siden med at uddanne nyuddannede akademikere, og vi har siden da hyret og trænet flere end 200 mennesker, som nu er ude og bidrage i virkeligheden.De nyuddannede er velfungerende både hos store og små virksomheder, og langt de fleste er meget loyale overfor de virksomheder, som hyrer dem, og som finansierer uddannelsesprogrammet.De ved godt, at de har fået en usædvanlig chance.Går det galt med den nyansatte, skyldes det, at forventningerne ikke er stemt af, og at den unge medarbejder ikke har fået en grundig onboarding.Det er anderledes, når man ansætter nyuddannede. Alle medarbejdere har brug for at kende deres succeskriterier og de overordnede mål for deres job, men de nyuddannede kandidater er mere end almindeligt glade for detaljerede planer.De nyuddannede medarbejdere kommer direkte fra uddannelsesinstitutionerne, og de har i mange år været vant til skemaer og fastlagte tidsplaner over, hvad de skal og hvornår.Men det betyder ikke, at de skal behandles med kravløs pædagogik. Slet ikke.Vores erfaring er, at de nyuddannede kandidaters trivsel vokser, når der vises tillid til deres kompetencer i form af krav og forventninger, som giver dem mulighed for at vise deres værd.Vær ikke bange for at stille krav. Sæt overliggeren højt og sørg for opbakning i organisationen.Og vær ærlig og direkte om, at det er anderledes at modtage en ung, nyuddannet person i forhold til at modtage en erfaren medarbejder.Mål og forventninger er de samme. De nyuddannede skal bidrage med produktive timer, men læringskurven er stejl til at begynde med.Mange har gode erfaringer med at være åbne om, at det er en konkurrencefordel for organisationen at ansætte en nyuddannet. Niveauet er måske ikke er så højt til at starte med, men med en fokuseret indsats og en plan vil den nye medarbejder hurtigt komme i gang med at bidrage.Men husk planen. De unge har meget at lære, men de har også meget at bidrage med.