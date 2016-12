Hvad gør du, når du har solgt varer, der egentlig er udsolgt eller har forkert pris? Her er reglerne, som alle webshops bør kende

Klumme: Selv om julen ofte er god ved netbutikkernes salgstal, er det også højsæson for grå hår og hovedbrud hos shopejerne. Mange slagtilbud og ekstraordinært lave priser er ofte lig med prisfejl og lagerstyringsproblemer.

Julegavekøb på nettet buldrer af sted i så højt et tempo, at der hvert år sættes nye omsætningsrekoder.For mange webshops går det til tider hurtigere, end lageret kan nå at følge med.Vi bliver tit spurgt, om man kan tage forbehold for udsolgte varer i handelsbetingelserne og så annullere et par ordrer, hvis man har fået solgt flere, end man havde på lager.Så let er det desværre ikke.Så snart kunden har klikket på betalingsknappen, er du som udgangspunkt bundet af aftalen.Kunden har med andre ord krav på sin vare - også selv om du ikke har flere tilbage.Lader dit shopsystem kunden gennemføre en ordre, hænger du ganske enkelt på den - også selv om varen har ligget i den virtuelle indkøbskurv i flere timer.Skulle ovenstående ske for dig, bør du kontakte kunden hurtigst muligt, så I sammen kan finde en løsning.Måske kan han bruge en anden vare i stedet? Eller måske har kunden tålmodighed til at vente på, at du igen får varen hjem?Hvis kunden ikke vil vente på varen, har han dog ret til at købe den et andet sted mod at du betaler differencen.Er det tilfældet, kan det typisk bedst betale sig for dig at købe varen for kunden hos en anden erhvervsdrivende.Kan din leverandør ikke skaffe varen, og kan den ikke købes andre steder, har du ret til at annullere handlen.Du når kun lige at få tørret julesveden af panden, før din webshop skal være klistret til med gule udsalgsmærkater.Selv om man gør sit bedste, kan det dog godt ske, at man får tastet en forkert pris. Og hvad gør man så?Som det er tilfældet, når loven spænder ben for at tage forbehold for udsolgte varer, kan du heller ikke tage forbehold for prisfejl. Så hvad gør du, hvis du har solgt en vare til en alt for lav pris?Der er altid tale om en konkret vurdering i disse sager, og der ses på, om kunden vidste - eller burde have vidst - at der var en fejl i prisen. Altså om kunden har handlet i det, vi jurister kalder for 'ond tro.'Det kan være vanskeligt at få medhold i, at din kunde har handlet i ond tro - særligt i perioder som eksempelvis januarudsalget på grund af de mange tilbud.Der findes ingen facitliste for, hvordan denne type sager afgøres, men her er et par af de faktorer, man normalt kigger på:- Hvor stor var prisdifferencen?- Hvor mange enheder har kunden købt?- Har den været markedsført som et særligt godt tilbud?- Hvor stort kendskab har kunden om/til produktet?Er der tale om teknisk komplicerede produkter som eksempelvis en computer, har Forbrugerklagenævnet en praksis for, at kunderne ikke forventes at kunne kende forskel på en computer til 15.000 kroner og en til 1.500 kroner, med mindre de har en faglig baggrund.Er du ikke grundig med indtastningen af priserne, kan det altså godt blive en dyr omgang for dig.Der er ingen tvivl om, at udsolgte varer og prisfejl er træls for både dig og din kunde.Og måske har du en webshop, hvor det ofte er svært for systemet at følge med lageret?Her kan du overveje at indrette din webshop sådan, at aftalen først er bindende, når du har haft mulighed for at tjekke, om varen er på lager.Denne løsning benyttes typisk i elektronikbranchen og er ikke noget, vi normalt anbefaler, for du risikerer nemlig, at kunderne i stedet for smutter over til konkurrenten, hvis de ikke vil vente på din bekræftelse af aftalen.Ønsker du alligevel at udskyde aftaletidspunktet, kræver det lidt arbejde for dig at indrette din webshop sådan, at du er sikker på, at du ikke er bundet af kundens køb.Du skal tydeligt gøre kunden opmærksom på, at aftalen først er bindende, når du bekræfter orden.Vi anbefaler, at du skriver det på webshoppens forside, ved siden af varekurven, i dine handelsbetingelser og dér, hvor kunden accepterer dem.Derudover er det vigtigt, at kunden først modtager en bestillingsbekræftelse og derefter en egentlig ordrebekræftelse, når du manuelt har godkendt ordren.e-mærket ønsker pøj pøj med højtidshandlen.