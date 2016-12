Her svarer to ministre på Jens Højgaards Trustpilot-kritik af inkassobureau

To af regeringens nyudnævnte ministre er blevet spurgt om, hvorvidt erhvervsdrivendes ytringsfrihed eller handelsbetingelser vægter højst i sagen om kritik på Trustpilot mellem enkeltmandsvirksomhed og inkassobureau.

Sådan svarer ministrene:

Justitsminister Søren Pape Poulsen

Spørgsmål fra Rune Lund, retsordfører Enhedslisten, stillet i Folketingets Retsudvalg:



"Vil ministeren redegøre for sin holdning til, om Danmark skal have lovgivning, der beskytter handlendes ytringsfrihed og retten til give at give kritiske anmeldelser af virksomheder, idet der henvises til artiklerne "Jens Højgaard skrev negativ anmeldelse på Trustpilot - nu er han blevet sagsøgt for 11.419 kroner" fra computerworld.dk den 29. november 2016 og "Ny lovgivning på vej: Amerikanerne kan snart kritisere virksomheder sønder og sammen på nettet" fra computerworld.dk den 30. november 2016?



Søren Pape Poulsens svar:



Det fremgår af den første artikel, at en erhvervsdrivende i Danmark er blevet sagsøgt af et inkassobureau for - i strid med inkassobureauets handelsbetingelser - at have givet negative anmeldelser af virksomheden på en hjemmeside. Af den anden artikel fremgår det, at den amerikanske kongres har godkendt et lovforslag, som skal beskytte forbrugeres ret til at indgive negative anmeldelser af virksomheder.



I dansk ret gælder der et princip om aftalefrihed. Det betyder, at det som udgangspunkt er op til de parter, der ønsker at indgå en aftale, at fastlægge indholdet heraf.



Aftalefriheden er imidlertid ikke ubegrænset og en række love, herunder aftaleloven og markedsføringsloven, sætter visse begrænsninger herfor. Ifølge aftalelovens § 36, stk. 1, kan en aftale således ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende.



Det følger af aftalelovens § 36, stk. 2, at der ved afgørelsen heraf skal tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder. Det er således domstolene, der foretager en konkret vurdering af, om en aftale eller et vilkår heri er urimeligt og skal ændres eller tilsidesættes helt eller delvist.



Endvidere har Erhvervsministeriet oplyst, at det følger af markedsføringslovens § 1, at erhvervsdrivende skal handle i overensstemmelse med god markedsføringsskik.



Markedsføringslovens bestemmelse om god skik kan bl.a. anvendes til at gribe ind over for aftalevilkår, der ud fra et samfundsmæssigt hensyn er urimelige, fordi de modvirker gennemsigtighed på markedet eller usagligt påvirker købsbeslutninger. Overholdelse af markedsføringsloven håndhæves af Forbrugerombudsmanden, der kan forhandle med den erhvervsdrivende samt udstede påbud eller forbud.



Der er således allerede i dag dansk lovgivning, som værner imod, at erhvervsdrivende kan fastsætte vilkår, der ud fra deres formål er urimelige. Det bemærkes, at hverken grundlovens § 77 eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 10, der begge beskytter ytringsfriheden, er til hinder for, at der mellem to private parter indgås en aftale, hvorved den ene part accepterer ikke at ville udtale sig kritisk om den anden part.



Kilde: Folketinget

Erhvervsminister Brian Mikkelsen Foto: Steen Brogaard

Computerworld har oven på lignende amerikansk lovgivning stillet erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen følgende spørgsmål:



Skal Danmark have lovgivning, der beskytter handlendes ytringsfrihed og retten til at kritisere oven på dårlige oplevelser, eller er det mest fair, at virksomheder kan tie kritik ihjel via deres handelsbetingelser?



Brian Mikkelsen svarer følgende:



"Der er allerede regler på området, som efter min opfattelse fungerer fint. Jeg mener derfor ikke, at der er behov for yderligere regulering.



Der er der vide rammer for, hvilke aftaler, der kan indgås, fordi vi i Danmark har aftalefrihed. Erhvervsdrivende skal derudover handle i overensstemmelse med god markedsføringsskik, hvilket betyder, at erhvervsdrivende skal opføre sig ordentligt og give såvel forbrugere som andre erhvervsdrivende en fair og rimelig behandling. Det er Forbrugerombudsmanden der skal sikre, at loven overholdes."

