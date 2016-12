Uber sender selvkørende biler på gaden, men afviser at gøre som Google og Tesla

Foto: Uber Newsroom

Uber er begyndt at teste selvkørende biler i Californien, men afviser at søge om tilladelse som Google og Tesla har gjort.

Virksomheder med tilladelse: Disse virksomheder allerede en tilladelse til at teste selvkørende biler i Californien:



Volkswagen Group of America

Mercedes Benz

Google

Delphi Automotive

Tesla Motors

Bosch

Nissan

GM Cruise LLC

BMW

Honda

Ford

Zoox, Inc.

Drive.ai, Inc.

Faraday & Future Inc.

Baidu USA LLC

Wheego Electric Cars Inc.

Valeo North America, Inc.

NextEV USA, Inc.

Telenav, Inc.

NVIDIA Corporation







Uber er begyndt at teste virksomhedens selvkørende biler i den amerikanske tech-metropol San Francisco, selvom virksomheden ikke har fået de nødvendige tilladelser fra myndighederne i Californien.Det skriver blandt andet det amerikanske tech-medie ReCode Derfor advarer de californiske trafikmyndigheder nu Uber om konsekvenserne, hvis virksomheden fortsætter med at køre med bilerne på de californiske veje."Hvis Uber ikke øjeblikket stopper og søger en test-tilladelse, vil myndighederne tage retslige skridt," lyder det fra de californiske trafikmyndigheder.Tech-virksomheder som Google, Tesla, Nvidia og kinesiske Baidu har allerede en tilladelse til at teste selvkørende biler i Californien.Selv afviser Uber dog, at det er nødvendigt for virksomheden at søge en tilladelse.I et blogindlæg på Ubers hjemmeside skriver Anthony Levandowski, der er chef for Ubers Advanced Technology Group, der har ansvaret for de selvkørende biler, at Ubers biler ikke kræver en tilladelse, fordi de ikke er førerløse, men kun har selvkørende egenskaber.Derfor sidder der stadigvæk en Uber-chauffør i førersædet, der er klar til at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt.Samtidig advarer Uber mod, at for meget bureakrati kan være hæmmende for innovationen inde for selvkørende biler.Uber har længe testet bilerne i staten Pennsylvania, hvor det modsat Californien ikke er nødvendigt at indhente en særlig tilladelse for at teste de selvkørende bilerDet er langt fra første gang, at Uber er kastet ud i juridiske slagsmål med myndigederne i de lande og byer, hvor tjenesten er aktiv.Virksomheden bliver ofte anklaget for at have en strategi, hvor essensen basalt set er, at det er lettere at få tilgivelse end at få tilladelse.Få timer efter, at Ubers tjeneste blev lanceret i Danmark i efteråret 2014 blev tjenesten politianmeldt af den danske Trafikstyrelsen, og for nylig stadfæste Østre Landsret en dom fra Københavns Byret, hvor det blev fastslået, at det er i strid med den danske taxilov at være Uber-chauffør.Alligevel er tjenesten stadigvæk aktiv i Danmark.Uber har lagt en video på Youtube, hvor det er muligt at se, hvordan virksomhedens selvkørende biler fungerer.Se videoen herunder: