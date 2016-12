Her er tre simple grunde til at Netflix stadig er bedre end Amazon Prime Videos

Amazon har åbnet for sin streaming-tjeneste Prime Videos i 200 lande, herunder Danmark. Trods en fristende lav pris er Netflix' tjeneste på tre punkter klart bedre.

Amazon Prime Videos-appen fungerer udmærket på både Android og iOS, men desværre har vi oplevet problemer med de engelske undertekster, der enten forsvinder eller aktiveres, når det modsatte ønskes.

Amazon Prime Videos har indbygget Imdb-integration, hvilket fungerer fremragende. Du kan blandt andet se, hvilke skuespillere der er i hvilke scener, samt se videoer, billeder, trivia og små fun facts som serier og vider.

Som en tidlig julegave åbnede Amazon onsdag i sidste uge for selskabets geoblokeringsporte og tillod adgang for næsten alle i verden til Amazon Prime Videos, Amazons ultrabillige videotjeneste.Amazon Prime Videos er normalt en del af en større pakke, Amazon Prime, der også giver dag-til-dag-levering af varer via Amazon-butikken og musikstreaming for et månedligt beløb, men i Danmark består den kun af video- og filmstreaming.Prisen ligger på 45 kroner om måneden, men som et introtilbud koster det kun 25 kroner om måneden i det første halve år.Trods Prime Videos lave pris og et udmærket udbud er Netflix-tjenesten stadig et langt bedre produkt end Amazon Prime Videos.Det skyldes ikke kun, at Netflix har et større udbud af film og serier - det kan Amazon hurtigt få fikset med indkøb af rettigheder - men på grund af tre problemer ved tjenesten.Det vigtigste element i en streamingtjeneste er ikke mængden af indhold, men selve platformen. Amazons Prime Videos er en ved første øjekast en udmærket app med unikke funktioner.Integrationen med filmdatabasen Imdb er godt tænkt, men desværre mangler der en række funktioner, som vi har vænnet os til hos Netflix.For at genoptage en serie-seance med Stranger Things skal du intet andet end åbne Netflix-appen og klikke på ikonet på forsiden. Nemt og ligetil.Hos Amazon Prime Videos skal du først åbne appen, søge din ønskede serie frem, finde afsnittet du er kommet til og starte det.Der mangler virkelig et overblik over de serier, du er i gang med at se, hvis du ligesom os springer fra det ene serieunivers til det andet.Det handler om bekvemmelighed, og her er Netflix verdensmester.Dertil kommer småfejl og mangler såsom undertekster (ingen danske), der enten begynder automatisk eller ikke fungerer - og de eneste engelske undertekster der findes, er undertekster for hørehæmmede.Jeg har ikke brug for at læse, at en dør smækker, men jeg har brug for at læse Richard Hammonds hurtige britiske engelsk, når jeg ikke kan høre noget for lyden af knasende popcorn.Netflix har forstået, at hvis vi for alvor skal blive siddende under dynen i sofaen med de forbudte mikrobølgepopcorn, så skal det være let, og her er Amazon ikke endnu.Amazons timing har desuden været helt ved siden af med lanceringen af Amazon Prime Videos.For lidt over en måned siden begyndte Amazon at vise The Grand Tour, et bil-program med de tidligere Top Gear-værter Jeremy Clarkson, Richard Hammonds og James May.Programmet er en kæmpe-succes og absolut værd at se, men eftersom du kun kan se programmet på Amazon Prime Videos, og tjenesten ved lancering kun var tilgængelig på få, udvalgte markeder, blev The Grand Tour den mest piratkopierede programserie nogensinde.Først efter de mange seere havde vænnet sig til ulovligt at hente serien ned, åbnede Amazon for Prime Videos til resten af verden, hvilket må anses som enten en hastig nødløsning efter piratdelingerne eller et utrolig dumt valg for en lanceringsdato.Det kan også være forklaringen på, at udvalget er relativt småt. Amazon kan endnu ikke have nået at indhente rettigheder til at vise film og serier i Europa endnu.Netflix' største force er, at det virker overalt.Har du en iPhone, Android, Windows Phone, eller måske en Sailfish-telefo, kan du se Netflix på telefonen. Har du en iPad? no problem. En Linux-computer? You go, girl. Hvad med en Chromecast, Apple TV, et hvilket som helst smartTV, et hjemmesamlet mediacenter med en Raspberry Pi, PS4 eller Xbox One?Netflix kan ses på stort set alle platforme.Ved lancering af den globale version af Amazon Prime Videos fungerer tjenesten ikke på en Chromecast, ikke som app til et Apple TV (4. generation) eller på Xbox One eller PS3 her i Norden.Du kan heller ikke (ifølge en Computerworld-læser) benytte Amazons eget FireTV, da den kun fungerer med den "store" Amazon Prime-pakke, der stadig ikke er tilgængelig i Danmark.Det er en større mangel end som så, og vi kan læse i kommentarfeltet hos mange danske medier i disse dage, herunder her hos Computerworld, at brugere afbestiller Amazon-abonnementet hurtigt, alene på grund af manglende Chromecast-support.Den moderne TV-bruger skal have TV, hvor brugeren er, og ikke hvor udbyderen vælger at vise det på. Det har Netflix forstået. Det har Amazon tilsyneladende ikke endnu.