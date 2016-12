Dansk hostingselskab med 75.000 kunder solgt til udenlandsk spiller

DanDomain er blevet solgt til udenlandsk hostingselskab. 70 medarbejdere og 75.000 kunder følger med.

Årsregnskab Dandomain A/S Mio. kroner 2014/15 2013/14 2012/13 Omsætning 77,9 71,8 70,9 Resultat af primær drift 14,9 20,0 25,9 Resultat før skat 16,6 20,7 26,4 Resultat efter skat 12,8 15,6 19,7 Egenkapital 32,8 20,0 16,4 Antal ansatte 77 69 - Læs mere om Dandomain A/S i Brancheguiden Kilde



Danske DanDomain, der hoster og registrerer hjemmesider og webbutikker, er blevet solgt til belgiske Intelligent.Det meddeler DanDomain, der har omkring 70 ansatte og en omsætning på lige knap 80 millioner kroner i det seneste årsregnskab.Dermed skifter ikke bare de 70 medarbejdere i DanDomain arbejdsgiver - også alle kunderne får en noget større leverandør og udenlandsk leverandør."It-virksomheden DanDomain har længe været blandt de største hostingvirksomheder i Danmark med mere end 75.000 kunder.""De kan nu se frem til at blive noget af en mastodont på det europæiske hostingmarked, da tilslutningen til Intelligent gør dem til én af de absolut største hostingvirksomheder i Europa," lyder det i en pressemeddelelse fra DanDomain."Den kommende hostinggigant vil i fremtiden beskæftige cirka 550 specialister globalt, og opkøbet passer ind i Intelligents vision om at blive en vidtspændende one-stop-shop for kunderne ved at kombinere ekspertise inden for e-handel med hostingydelser."DanDomain blev ligesom Intelligent etableret i 1999.Selvom virksomheden har kørt med fornuftige overskud i de seneste mange år, er medstifter og administrerende direktør Ronnie Bach Nielsen alligevel godt tilfreds med, at DanDomain nu bliver en del af en udenlandsk koncern:"Jeg er yderst begejstret over, hvor godt Intelligents og DanDomains kultur og værdier matcher hinanden. Og med dette partnerskab er DanDomain nu strategisk godt rustet til fremtiden," udtaler han."Vi mener, at DanDomain tilbyder en stor kundecentrisk værdi - takket være den ekspertise, vi har opbygget blandt andet inden for e-handel. Vi er overbeviste om, at både DanDomains og Intelligents omfattende viden vil hjælpe os alle til at udvikle endnu stærkere produkter til vores kunder," siger Ronnie Bach Nielsen, administrerende direktør, DanDomain.Det fremgår af meddelelsen, at Ronnie Bach Nielsen er blevet medejer af Intelligent-koncernen og er udnævnt til administrerende direktør for Intelligents SMV-afdeling i Danmark."Brandet DanDomain videreføres, og DanDomain-teamet fortsætter også deres virke fra deres kontor i Randers," lyder det videre.