Tre danske hostingselskaber solgt til udenlandsk spiller i ét hug - ny hostinggigant indtager Danmark

Det var ikke kun DanDomain med 75.000 kunder, der tirsdag blev solgt til en udenlandsk spiller. Også to andre danske hostingselskaber er blevet solgt.

Tirsdag kunne danske DanDomain, der hoster og registrerer hjemmesider og webbutikker, meddele, at virksomheden er er blevet solgt til belgiske Intelligent Dermed ryger DanDomain, der har omkring 70 ansatte og en omsætning på lige knap 80 millioner kroner i det seneste årsregnskab, på udenlandske hænder.Og det var ikke kun DanDomain, som belgiske Intelligent havde en interesse for her i Danmark.To andre danske hostingselskaber, Jaynet og Solido Hosting, er nemlig også netop er blevet solgt til Intelligent.Det fremgår af en pressemeddelelse fra den belgiske koncern."Intelligent meddeler, at virksomheden har foretaget strategiske opkøb i Danmark for at supplere sine aktiviteter i Belgien og Holland.""Med opkøbet af DanDomain, Solido Hosting og Jaynet udvider Intelligent sit geografiske område og bliver de største hostingkoncern i Danmark," lyder det fra Intelligent.Jaynet havde i det seneste årsregnskab en bruttofortjeneste på 37,9 millioner kroner, mens Solido Hosting lå på 16,1 millioner kroner.Virsomheden skriver, at brandet Solido Hosting og brandet Jaynet i løbet af 2017 vil blive ændret til Sentia."De leverer komplekse, skræddersyede hostingløsninger med fokus på organisationer, som er afhængige af strategisk vigtige applikationer, cloud service-ydelser for større virksomheder samt it-infrastruktur," forklares det."DanDomain, en af de største hostingudbydere i Danmark og ligeledes markedsleder inden for e-handel med sit eget netbutikprodukt, bibeholder sit nuværende brand."Intelligent skriver også, at opkøbene i Danmark er en del af virksomheden strategi for på længere sigt at blive en af Europas største hostingkoncerner.Købene er blandt andet realiseret med kapital fra Waterland Private Equity."Danmark er et naturligt valg, eftersom det danske marked ligner markedet i Beneluxlandene og desuden udgør en god base for yderligere udvidelser til de øvrige skandinaviske lande."