Dansk it-millionær sælger: Landets største datacenter-virksomhed GlobalConnect solgt

Det danske it-selskab GlobalConnect får ny ejer. Stifter og ejer Niels Zibrandtsen sælger aktiemajoriteten i selskabet til kapitalfond.

Kapitalfonden EQT overtager det danske it-selskab GlobalConnect, der ejer og drifter omkring 12.500 kilometer fibernetværk i Danmark og Tyskland.GlobalConnect, der har omkring 200 medarbejdere, er blandt Danmarks helt store såkaldte co-location-selskaber, der drifter datacentre, hvor kunderne anbringer deres eget udstyr, mens GlobalConnect står bag fiberforbindelser, haller, strøm og lignende.Selskabet ejer i dag 13.000 produktionskvadrater fordelt over Taastrup, Kolding, Stilling, Odense og Hamborg.Selskabet har i en del år haft en pæn vækst i omsætningen.I det seneste regnskabsår landede omsætningen således på knap en halv millard kroner, mens indtjeningen landede på knap 35 millioner kroner.Du kan få overblikket over GlobalConnects regnskaber i tal i Computerworlds brancheguide, som du finder her. Den nye ejer af selskabet, EQT Infrastructure, ser store muligheder i opkøbet, der falder på et tidspunkt med stærkt stigende datatrafik og vækst på cloud-markedet.Kapitalfonden vil nu gå ind i GlobalConnect med fokus på at øge vækst-raterne samt på at kommercialisere GlobalConnects fibernetværk-aktiver, som det hedder.Kapitalfondernes forretningsmodel er typisk over en kortere årrække at skære til og effektivisere og skærpe fokus samt øge omsætning og bundlinie i de virksomheder, som de opkøber og dernæst sælge dem videre i store exit'er."EQT og Zibra Group vil sammen føre GlobalConnect ind i den næste vækst-fase med fokus på den eksisterende forretning i Danmark samt på mulighederne i det hurtigt-voksende marked i Tyskland," hedder det i en pressemeddelelse fra de to selskaber.Ifølge Børsen var i alt seks købere interesserede i at overtage GlobalConnect, mens mere end 40 virksomheder undervejs har luftet interesse for selskabet.Niels Zibrandtsen siger til avisen, at valget faldt på EQT blandt andet på grund af selskabets skandinaviske forankring."Vi synes, at det skal videreføres i dansk regi, så vi ikke bare bliver opkøbt af en eller anden strategisk spiller fra USA eller et eller andet sted," siger han til avisen.GlobalConnect blev stiftet i 1998 af Niels Zibrandtsen, der som repræsentant for holdingsselskabet Zibra hidtil har været hovedejer af selskabet.Han fyldte i foråret 60 år, og nu er tiden altså kommet til at sende selskabet videre.Efter salget beholder han en ejerandel på 20 procent af GlobalConnect, ligesom han beholder en plads i selskabets bestyrelse - dog ikke formandsposten, som han hidtil har siddet på.I en pressemeddelelse oplyser han, at Zibra Group og familien Zibrandtsen fremover til være 'stolt investor' og 'aktivt bestyrelsesmedlem'."Vi har tillid til, at potentialet for selskabet og de ansatte er blevet markant forbedret med dette partnerskab," lyder det fra Niels Zibrandtsen.Parterne vil ikke oplyse, hvor meget EQT betaler for aktiemajoriteten i GlobalConnect.Ifølge Børsen kan GlobalConnect dog værdiansættes til mindst 2,5 milliarder kroner.Det har ikke umiddelbart været muligt for Computerworld at få en kommentar fra Niels Zibrandtsen til denne artikel.