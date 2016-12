Super Mario møder benhård kritik trods titlen som mest downloadede mobilspil nogensinde

Super Mario Run er det hurtigst downloadede mobilspil nogensinde og har en omsætning på over 150 millioner kroner. Alligevel har app-lanceringen af hurtigløberen Mario kostet dyrt for producenten Nintendo.

Spillet Super Mario Run fra Nintendo har fået alletiders salgs-high score.25 millioner downloads på blot fire dage i 151 lande lyder rekorden, selvom mobilspillet kun sælges fra Apples App Store.Det betyder, at den lille italienske blikkenslager på få dage er løbet afsted med en omsætning på 150 millioner kroner ifølge app-analyseselskabet Sensor Tower.Til sammenligning tog det i sommers 2016-fænomenet Pokémon Go fra Niantec i partnerskab med Nintendo 11 dage at runde de 25 millioner downloads i 35 lande, efter spillet blev lagt ud til download for både iPhone- og Android-folket.Trods salgsrekorden har Super Mario fået Nintendo-aktien til at falde med 11 procent, mens Pokémon Go-spillet indledningsvist fik børskurserne i det japanske spilhus til at ryge gennem loftet.Det skriver Reuters Årsagen til Super Marios negative indflydelse på aktiemarkedet ligger i den modtagelse spillet har fået af app-folket, som har downloadet den lille hurtigløber med overskægget.Mens Pokémon Go var gratis at spille - med mindre en spiller ville købe sig ekstra goder i mobilspillet - koster Super Mario penge at fuldføre.Du kan således spille Super Mario Run i 10 minutters tid på tre baner, hvorefter Nintendo kræver 10 dollar (79 kroner for spillere i Danmark) for at løbe på spillets sidste 21 baner.Pengeopkrævningen i det ellers umiddelbart gratis spil har trods sit store antal downloads vakt ramaskrig i Apple-butikken, hvor Super Mario Run-spillet får bedømmelsen 2,5 stjerner ud af fem mulige.Samtidig får spillet også nogle drøje ord med på vejen fra Mario-spillere i hele verden."Wow.. Bare wow! Jeg hentede spillet ned, og forventede det var gratis. Det er det i realiteten også, men så snart man når ud til slottet, så skal man hoste op med 79kr. Hvad pokker skal der ske for det," skriver en dansk Super Mario-spiller i Apples App Store medfulgt af en enkelt stjerne.Andre mobilspillere peger på andre problemer med Super Mario Run.Kritikken går på alt fra langsommeligt spil til, at spillet er for nemt at gennemføre.Andre påpeger, at grafikken er dårligere end originalen fra 1980'erne, hvor Mario fik sin debut i selskab med King Kong-klonen Donkey Kong.Bundlinjen er, at Nintendo mister mange kunder i svinget, når pengene skal findes frem. For med en omsætning på knap 150 millioner kroner fra mere end 25 millioner downloads med en pris på 79 kroner, er det langtfra alle, som betaler for at styre Super Mario i mål på sidste bane."Mario er måske den mest populære gaming-figur i verden, og alligevel ser vi, at kun otte procent af dem, der prøver spillet, også køber det," fra analytiker Spencer Gabriel fra app-analyselskabet Sensor Tower til Reuters.Han mener ikke, at den lave betalingstilslutning skyldes spillets kvalitet, men snarere at i et spil som Pokémon Go med frivillige mini-betalinger kan spillerne prøve mere, før de skal hoste op ved kasse 1.Nintendo har forklaret, at engangsbetalingen efter 10 minutters tid er indført som en som sikkerhed til forældre om, at deres med Super Mario Run i hånden kun skal betale én gang.Den taktik ser ud til at have givet bagslag, når spillerne finder ud af, at det skal betale for at fuldføre et spil, der bliver markedsført som gratis.At selskabet overhovedet har været i vælten på app-markedet i andet halvår af 2016, er samtidig kommet som en overraskelse for alle - ikke mindst Nintendo selv.For selskabet var langt inde i foråret ude med kriseplaner om alternative forretnings-ideer såsom udvikling af wearables og investeringer i restauranter, som kunne skæppe i kassen.Det kan du læse mere om her: Nintendo skifter strategi: Disse tre områder vil selskabet satse på



Det forventes, at Super Mario Run vil blive lanceret til Android-platformen i begyndelsen af 2017.