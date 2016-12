Danskernes sms-forbrug er i frit fald: Antallet af sms'er er mere end halveret på få år

Sms'en er ikke længere populær hos danskerne, der i stigende grad vender sig mod andre kommunikationsformer. I det seneste år er udviklingen eskaleret.

Alene inden for det seneste år er mængden af data, der up- og downloades over 3G og 4G i Danmark steget med 81 procent.

Det er efterhånden flere år siden, at sms'en toppede som kommuniukationsform, og Computerworldhar flere gange skrevet om det dramatiske fald i antallet af sms'er , som danskerne sender.Men sms'en har slet ikke nået bunden endnu.Det fremgår af Energistyrelsens netop udsendte telestatistik for første halvår 2016.Her kan man læse, at der fra første halvår 2015 til første halvår 2016 er sket et fald i antallet af sms'er på 19,6 procent.Dermed blev der i første halvår i år samlet set sendt 3.200 millioner sms'er."Antallet af sms'er per abonnement per halvår falder også med næsten en femtedel fra 557 afsendte sms'er i første halvår 2015 til 451 afsendte sms'er per abonnement i første halvår 2016," skriver Energistyrelsen, der samtidig kan berette, at antallet af mms'er ligger mere stabilt - men dog også på et markant lavere niveau.Du kan læse hele rapporten fra Energistyrelsen her i PDF Med de nye tal fra Energistyrelsen står det klart, at sms'ens nedtur eskalerer, for til sammenligning var der 'kun' tale om et fald på 10,5 procent fra første halvår 2014 til første halvår 2015.Læs mere om det her For at sætte det nuværende sms-niveau i relief, kan vi sammenligne med niveauet fra første halvår 2009.Dengang blev der sendt 984 sms'er per abonnement i Danmark. I dag er niveauet som nævnt faldet til 451 sms'er per abonnement per halvår.Hver abonnement sender altså under halvt så mange sms'er i dag som for syv år siden.Det samlede antal sendte sms'er i første halvår 2009 var på 6.451 millioner, hvilket så skal holdes op imod de 3.200 millioner sms'er, der blev sendt i første halvår 2016.Den primære årsag til faldet i antallet af sms'er er, at danskerne i dag i høj grad anvender internet- og app-baserede chat-tjenester som Facebook Messenger, Snapchat, iMessage og WhatsApp.Med den type tjenester optræder beskederne som datatrafik, og dermed er der teknisk set ikke længere tale om sms'er (short message service).At danskernes smartphones i stigende grad anvender data frem for traditionel telefoni og herunder også sms, ses også i væksten i dataforbruget.