Nokia i stor-offensiv mod Apple: Sagsøger Apple for massivt misbrug af Nokias teknologier

Nokia sagsøger Apple for krænkelse af en stribe af selskabets vigtige patenter på mobil-teknologier - blandt andet H.264 video-codec. Apple svarer igen ved at sagsøge Nokia for at 'udnytte og misbruge' selskabets patenter.

Nokia trækker Apple i retten i både Europa og USA med beskyldninger om, at Apple krænker en stribe af Nokias teknologi-patenter - heriblandt den meget anvendte H.264 video-codec.I alt mener Nokia at kunne dokumentere, at Apple krænker 32 af selskabets patenter.Ifølge Nokia nåede de to parter frem til en licensaftale i 2011, men siden har Apple afvist Nokias efterfølgende krav om nye licens-aftaler."Efter flere år med forhandlinger og forsøg på at nå frem til en aftale, der dækker Apples brug af vores patenter, tager vi nu skridt til at håndhæve vores rettigheder," lyder det fra Nokias patent-chef, Ilkka Rahnasto.I første omgang har Nokia sagsøgt Apple i Tyskland og USA. Søgsmål i flere geografiske områder er på vej, lyder det fra finnerne.De pågældende patenter dækker teknologier inden for interfaces, software, antenner, chip og video coding.I det amerikanske sagsanlæg er omdrejningspunktet standarden H.264 Advanced Video Coding, som Apple ifølge Nokia anvender i stort set alle produkter, iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, Mac-computere og Apple TV."På trods af alle de fordele, som Apple har nydt godt af, har selskabet standhaftigt afvist at indgå en licensaftale om Nokias H.264-patenter på rimelige vilkår," lyder det fra Nokia.Udtrykket 'rimelige vilkår' dækker over, at Nokia har tilbudt Apple at indgå en licens-aftale på såkaldte RAND-vilkår - 'reasonable and nondiscriminatory.'"Mange virksomheder har indgået licens-aftaler med Nokia om brug af deres produkter. Men Apple nægter at betale Nokia de fastlagte royalty-betalinger," lyder det.Til gengæld sagsøger Apple også Nokia.Apple mener, at Nokia uretmæssigt og bevidst arbejder på at 'uretfærdigt at udtrække eksorbitant omsætning" fra Apple og andre smartphone-producenter.Apple mener, at Nokias aggressive licens-kampagne kommer flere år efter, at Nokia i praksis var færdig i mobil-branchen."Nokia var ikke i stand til at konkurrere med innovative selskaber som Apple, der havde udviklet revolutionerende hardware og software. Nokia transformerede derfor sig selv fra et selskab, der leverede mobiltelefoner til et selskab, der udnytter de patenter, der er tilbage fra dets år som succesfuld mobiltelefon-leverandør," lyder det fra Apple.Apples advokater mener, at Nokia er ude på at 'udnytte og misbruge' selskabets patenter ved at suge 'eksorbitante' royalties ud af selskaber som Apple.