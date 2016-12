Google-chef sagsøger sin arbejdsgiver for 27 milliarder kroner for hemmeligt spion-program

Google er blev sagsøgt af en af selskabets egne chefer. Søgengiganten bliver anklaget for at true medarbejdere til at holde mund om eventuelle ulovligheder. Samtidig bliver medarbejdere opfordret til at stikke kolleger, der virker som whistleblowere.

En Google-produktchef har sagsøgt sin egen arbejdsgiver for 27 milliarder for selskabets interne tys-tys-program, som Google-chefen mener, er i strid med arbejdsreglerne i den amerikanske stat Californien.Blandt andet påpeger Google-chefen, at selskabet med mottoet 'dont be evil' har oprettet et internt spion-program, hvor medarbejderne holder øje med, om deres kolleger er potentielle whistleblowere.Mere konkret har Google således ifølge søgsmålet opstillet interne retningslinjer, der advarer ansatte mod skrifteligt at henvende sig selv til Googles egne advokater om potentielt, ulovlige aktiviteter i Google.Advarslen skyldes, at den slags skriftelige henvendelser i form af afsløringer af eksempelvis ulovligheder kan havne uden for Googles mure og dermed i favnen på myndigheder og pressefolk, hvilket i sidste ende kan skade selskabet.Ifølge søgsmålet forbyder Googles interne fortrolighedspolitik også, at en medarbejder skriver en roman, der handler om en person, som arbejder i et tech-selskab i Silicon Valley. Den slags må kun udkomme, hvis Google har læst og godkendt det endelige udkast til romanen.Det skriver det amerikanske tech-magasin The Information Uden at nævne navne på hverken Sergey Brin og Larry Page hævdes det også i søgsmålet, at en Google-medstifter på et møde har sagt, at hvis nogen medarbejdere lækker fortrolig information, er det lig en fyreseddel.Søgsmålet beskriver ifølge it-magasinet The Verge , at læk af fortroligt materiale inkluderer "alting hos Google".Samtidig skulle der angiveligt være oprettet et internt program med titlen "Stop Læk".Dette såkaldte spion-program skulle opfordre medarbejderne hos Google til at stikke kolleger, som udviser en suspekt opførsel ved eksempelvis at spørge ekstra meget om specifikke detaljer i et projekt.Søgsmålet er sendt afsted som et gruppesøgsmål på vegne af selskabets 61.000 medarbejdere med i alt 12 anklagepunkter.Hvert anklagepunkt kan udløse erstatning til Google-medarbejderne, hvis en dommer vurderer, at selskabet har brudt de californiske arbejdslove.Får anklagerne medhold i alle punkterne, kan Google-medarbejderne ifølge The Information maksimalt se frem til en erstatning på omkring 100.000 kroner per hoved.Google har i en skriftelig udmelding forklaret, at anklagerne i søgsmålet er uden hold i virkeligheden"Vi vil på det kraftigste forsvare os mod anklagerne, fordi de er ubegrundede. Vi er meget engagerede i at have en åben, intern kultur. Det betyder, at vi ofte deler produktlanceringer og fortrolige forretningsinformationer med medarbejderne," forklarer en Google-talsperson til The Verge.Forklaringen fra Google går endvidere på, at gennemsigtighed er en del af softwaregigantens kultur, og at selskabets politik angående medarbejderfortrolighed er designet til at beskytte selskabets proprietære forretningsinformationer."Det skal ikke forhindre medarbejderne i at videregive oplysninger om betingelserne for arbejdsforholdene eller bekymringer om arbejdspladsen," lyder det i det Googles skriftlige forklaring.