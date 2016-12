Michael Seifert tjente over 700 millioner kroner på salget af Sitecore

Den danske it-iværksætter Michael Seifert scorede mere end 700 millioner kroner på salget af aktiemajoriteten i Sitecore i foråret.

It-manden Michael Seifert scorede mindst 700 millioner kroner i april, da kapitalfonden EQT købte aktiemajoriteten i selskabet.Det viser netop offentliggjorte tal fra Michael Seiferts holdingselskab, Michael Seifert Holding ApS, skriver finans.dk.Ved handlen blev Sitecore prisfastsat til at være omkring en milliard euro værd, men parterne ville dengang ikke oplyse, hvor meget EQT købte - eller hvor meget Michael Seifert og de øvrige Sitecore-stiftere - Thomas Albert, Lars Fløe Nielsen, Ole Thrane og Peter W. Christensen - beholdte af selskabet.Eneste melding dengang var, at stifterne beholdte en 'betydelig ejerandel.'Det kan du læse mere om her. Ifølge finans.dk rullede der imidlertid godt 700 millioner kroner ind i Michael Seiferts holdningselskab i forbindelse med salget af Sitecore.I alt ejer han via holdningselskabet værdier for 825 millioner kroner.Sitecore har i en årrække været globalt førende inden content management (CMS) og er helt i front med udvikling af personaliserede marketing-løsninger til store globale kunder.Successen understreges af, at Sitecore to gange har snuppet titlen som bedste danske it-virksomhed i Computerworlds Top 100.I løbet af det seneste regnskabsår sprintede Sitecores omsætning langt forbi milliarden fra 838 millioner til 1.136 millioner kroner - en stigning på 36 procent.Faktisk har succesen været så voldsom, at Sitecore for få måneder siden nærmest var ved at blive kvalt i sin egen succes, i det det krævede så store investeringer at følge med ekspansionen, at det tærede voldsomt på selskabets overskud.Sitecores CMS-løsninger har høstet stor anerkendelse fra analysefirmaer som Forrester og Gartner, og de seneste år har man især satset stærkt på udvikling af løsninger til såkaldt context marketing.Det er et nyt marked, som ifølge Michael Seifert er langt fra færdigudviklet, og hvor potentialet er "mange gange større" end traditionel CMS."Context marketing er den næste store ting indenfor marketing, hvor indholdet i dine budskaber tilpasses til den sammenhæng - context - det optræder i. Alle marketing-folk vil gerne personalisere deres budskaber. Men for at få det rigtige indhold ud til modtageren, skal du kende historikken for det enkelte individ," fortalte Michael Seifert sidste år til Computerworld.