Ole Kjeldsen om 2017: Danmark SKAL lykkes med at blive klar til persondataforordningen

Klumme: "Danmark SKAL lykkes med, at blive klar til persondataforordningen - ikke bare fordi det er lov, men fordi hensigten bag loven er i alles interesse."

Mit 2017 har fokus på tre centrale emner: Digital transformation, persondatabeskyttelse og kunstig intelligens.Når det kommer til digital transformation, handler det om, at Microsoft fortsat skal hjælpe offentlige og private organisationer med på en sikker og tillidsskabende måde at udnytte mulighederne i digital transformation.Hvad angår EU's persondataforordning, skal vi som branche og generelt i erhvervslivet gå foran med at etablere de nødvendige kontroller og procedurer, som sikrer opfyldelse af forordningens udemærkede hensigter.Specifikt har Microsoft til hensigt at hjælpe kunderne med at bruge vores teknologi for at blive klar og skaffe sig det nødvendige overblik over behandling og beskyttelse af persondata.Og endeligt så skal 2017 være året, hvor vi få etableret danske eksempler på anvendt AI.Vi skal have del i de fantastiske og fremadskuende digitale muligheder som AI-teknologi giver. Det kan virkelig være med til at skabe et bedre samfund - se for eksempel denne spændende historie om jagten på cancer Alle mine tre fokuspunkter oven for hører til i kategorien: 'Svære, men vigtige udfordringer at løse.'Sådan hænger det ofte sammen, at de sjoveste opgaver også er de mest udfordrende.Skal jeg nævnevigtigste, så må det dog være, at Danmark SKAL lykkes med, at blive klar til EU's nye persondataforordning - ikke bare fordi det bliver lov, men fordi formålet med loven er i alles interesse af opfylde.Vi har i 2017 mulighed for at sikre en ordentlig, moderne og agil implementering.Lykkes vi med det, giver det borgere og organisationer grund til fortsat at have tillid til digital databehandling.Og så sikrer vi, at både samfund, organisationer og individer fortsat kan opleve de nødvendige gevinster gennem den digitale transformation og brugen af moderne teknologi.Lad mig slutte med tre teknologi-fejl, som vi absolut ikke må begå i 2017:Vi skal undgå at indføre unødig regulering for brug af teknologi.Skræmmeeksemplet er "Red Flag Act" fra England, hvor man begrænsede brugen af moderne transport (bilen) ved at beslutte, at en mand med et rødt flag skulle gå foran - alene for at advare om den nye teknologi.Vi må også forsøge at undgå at formulere lovgivning, som forrykker balancen mellem sikkerhed og privacy.Detkunne lade sig gøre at fastholde individets rettigheder og samfundets retsprincipper og samtidig kunne sikre gode arbejdsvilkår for dem, der arbejder med den nationale sikkerhed.Lykkes det ikke, risikerer man at fjerne den nødvendige tillid til teknologien og vores samfundsinstitutioner.Og endelig vil det være en fejl at tro, at man kan beskytte sig 100 procent mod moderne cyberkriminalitet.Man må acceptere, at det i dag er ligeså vigtigt, at opdage, at man er blevet ramt af cyberkriminalitet, som det er at beskytte sig mod den, før man bliver angrebet.Det kræver at man tænker it og datasikkerhed på en anden måde end tidligere.