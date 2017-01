Mød den fremadstormende danske virksomhed, der netop er blevet opkøbt af Facebook

The Eye Tribe er stiftet af Sune Alstrup Johansen (yderst til venstre), Henrik Skovsgaard, Martin Tall og Javier San Agustin, der alle har en fortid på IT-Universitetet.

I julen kom det frem, at Facebook har købt den danske startup-virksomhed The Eye Tribe. Men hvad er det for en virksomhed, som den amerikanske tech-gigant har fået fingre i?

Annonce:



Annonce:

The Eye Tribe har til huset i det københavnske iværksætterfællesskab The Orbit, der lgger et stenkast fra IT-Universitet og som tidligere gik under navnet IT-Væksthuset.

"Man kan sige, at eyetracking er det, der for alvor kan gøre de smarte produkter smarte"





Selskabet har indtil nu haft til huse i kontorfællesskabet The Orbit på Amager, der ligger et stenkast fra IT-Universitet, og da Computerworld



Da The Eye Tribe blev stiftet var eyetracking-teknologi ekstremt kostbar, men de fire stiftere udviklede et stykke software, der gjorde det muligt at bruge et helt almindeligt webcam som eyetracker. The Eye Tribe er en virksomhed, der er vokset ud af forskningsmiljøet på IT-Universitet i København. Her udsprang virksomheden af et forskningsprojekt, der skulle udvikle eyetracking-teknologi til personer med handicap, som ikke selv er i stand til at betjene en computermus eller en touch-skærm.Selskabet har indtil nu haft til huse i kontorfællesskabet The Orbit på Amager, der ligger et stenkast fra IT-Universitet, og da Computerworld i januar 2015 besøgte virksomheden , var der 16 ansatte.Da The Eye Tribe blev stiftet var eyetracking-teknologi ekstremt kostbar, men de fire stiftere udviklede et stykke software, der gjorde det muligt at bruge et helt almindeligt webcam som eyetracker.

Annonce:





Kort før jul tikkede der en opdatering ind i det danske CVR-register.Der var nye ejerforhold i den danske danske iværksætter-virksomhed The Eye Tribe, der i 2011 blev stiftet af fire ph.d-studerende fra IT-Universitetet i København.Af de nye oplysninger fremgår det, at virksomheden nu er 100 procent ejet af Facebook Overseas Inc med adresse i Menlo Park i Californien, og virksomhedens medstifter Sune Alstrup Johansen står ikke længere opført som direktør.Ifølge CVR-registret er det nu Shane Hugh Crehan, der er registreret som direktør.På LinkedIn står han registreret som direktør for International Finance hos Facebook, og det fremgår desuden, at han har en fortid hos det irske bookmakerfirma Paddy Power.Den amerikanske tech-gigant har med andre ord opkøbt det danske selskab for et ukendt beløb.Men hvad er det for en virksomhed, som Facebook har fået fingrene i?Efterfølgende har virksomheden udviklet et specialdesignet stykke hardware til 99 dollar, der fungerer som en mere præcis eyetracker, og for knap et år siden sendte virksomheden en mere avanceret pro-udgave på markedet til 199 dollar.The Eye Tribe har selv markedsført sin eyetracker somI dag er det dog ikke længere muligt at købe produkterne fra Eye Tribes hjemmeside.The Eye Tribes forretningmodel baserer sig dog ikke på hardware-salg.I stedet har virksomheden hentet sine indtægter ved at licensere sin software til store elektronikfabrikanter. Eksempelvis har The Eye Tribe haft et officielt samarbejde med Sony Mobile.Da Computerworld interviewede Sune Alstrup Johansen for to år siden forestillede han sig, at eyetracking med tiden vil blive en integreret del af de fleste teknologiprodukter. Lige fra smarte briller og biler til smartphones:"Man kan sige, at eyetracking er det, der for alvor kan gøre de smarte produkter smarte. Alle de devices, som vi har i dag, ligger passivt og venter på, at vi fortæller dem, hvad de skal gøre. Men når enhederne kan aflæse din øjne, kan de selv regne det ud," sagde Sune Alstrup Johansen til Computerworld.Hverken The Eye Tribe eller Facebook har officielt meddelt, hvordan The Eye Tribes teknologi skal anvendes, eller hvad der kommer til at ske med virksomheden.Men ifølge den amerikanske tech-blog Techcrunch vil Eye Tribes teknologi komme til at indgå i virtual reality-brillerne fra den Facebook-ejede virksomhed Oculus.Techcrunch vurderer, at det formodentligt er tiltænkt Oculus kommende brille Oculus Santa Cruz, der i modsætning til virksomhedens første brille Oculus Rift er en trådløs VR-brille, som ikke skal tilsluttes en computer.Eyetracking-teknologi vil gøre et headset i stand til at fremvise komplekse scener ved en højere frame rate, end det ellers vil være muligt med et VR-headset, som ikke har adgang til regnekraft fra en kraftfuld pc.Det sker via en teknologi, der kaldes forveated rendering, hvilket forenklet sagt indebærer, at brillen kun behøver at levere den fulde opløsning i det område, som øjet fokuserer på.Den kendte amerikanske tech-blogger Robert Scoble skriver på sin Facebook-side, at han for nylig besøgte The Eye Tribe i København, og han vurderer at eyetracking kan forbedre VR- og augmented reality-oplevelser ganske betragteligtUdover muligheden for forveated rendering fremhæver han også mulighederne for at indbygge biometrisk sikkerhed i brillerne. Samtidig vurderer han, at eyetracking bliver en vigtig byggeblok i opbygning af fremtiden styresystemer, der ifølge Robert Scoble bliver kontrolleret med øjnene.Facebook er dog ikke den eneste spiller på virtual reality-markedet, der har fået øjnene op for de muligheder som eye tracking tilbyder.Så sent som i oktober 2016 købte Google eye-tracking-virksomheden Eyefluence