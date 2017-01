Efter katastrofale salgstal: Microsoft stopper med at sælge Lumia-smartphones

Lumia-telefonerne fra Microsoft sælges ikke længere i selskabets egne butikker, hvor meldingen pludselig lyder "nul på lager."

Salget af Microsofts Lumia-smartphones er tilsyneladende ved at være ved vejs ende.Flere internationale medier skriver, at Lumia-telefonerne ikke længere kan købes i Microsofts egne butikker, og dermed er det nok også bare et spørgsmål om tid, før tredjepartsforhandlerne løber tør for Lumia-telefoner.Neowin beretter, at Microsofts UK Store stoppede med at sælge Lumia-produkterne allerede i starten af december, mens Microsoft Store i USA nu også netop har lukket for salget af Lumia-smartphones.Også i den danske del af Microsoft Store mødes man under Lumia-kategorien med beskeden "nul på lager".Det skyldes næppe, at telefonerne er blevet revet ned fra hylderne i et tempo, der gør det svært for produktionen at følge med - men snarere, at Microsoft i stedet vil satse på den meget omtalte Surface-smartphone.Surface-telefonen eksisterer dog endnu kun på rygteplan, og de færreste venter at se produktet blive lanceret lige i den nærmeste fremtid.Uanset om og hvornår, der kommer en Surface-smartphone fra Microsoft, bliver det op ad bakke for Windows på smartphone-markedet.I den seneste opgørelse over det globale smartphone-marked fra Gartner lå Windows på en markedsandel på blot 0,4 procent af markedet i tredje kvartal 2016 mod 1,7 procent i samme kvartal året før.I denne beskedne gruppe Windows-telefoner fylder Microsofts egne Lumia-produkter langt det meste.Android ligger nu på en markedsandel på 87,8 procent, mens iOS har 11,5 procent. Læs mere om det her Selvom det ser ud til, at Microsoft nu stopper med at sælge Lumia-telefonerne, er det ikke noget selskabet selv har meldt ud officielt.Allerede i september var der dog rygter om, at Microsoft ville stoppe produktionen af Lumia-telefoner til december.