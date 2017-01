CES 2017: Det kan du forvente fra årets første store elektronikmesse

CES-messen begynder i denne uge i Las Vegas, og traditionen tro er messen fyldt med lanceringer og saftig teknologi - heriblandt virtual reality, selvkørende biler og smartphones

Annonce:



Annonce:

Samsung satser stort på sin SUHD-teknologi og "Quantum dots", der skal give mere farverige billeder. Foto: Samsung

"1. We founded a company. #FaradayFuture

2. We created a concept. #FFZERO1

3. We joined a race. #FormulaE

4. We unveil the future. #CES2017 pic.twitter.com/TVk3gZ2Dey"



Sådan skriver Faraday på Twitter og lægger op til en stor annoncering ved CES 2017.

Microsoft satser benhårdt på virtual reality med sin HoloLens-platform. Platformen er egentlig tilegnet Microsofts egen HoloLens-briller.

LG's nye smartphones, der blev lanceret i forbindelse med CES 2017.

Hvad siger du til en svævende højttaler fra LG? Højttaleren skulle kunne spille musik i 12 timer, hvorefter den skal oplades.

Annonce:

CES-messen er en af de største årlige teknologimesser, hvor virksomheder fremviser den nyeste teknologi.Det er her, at vi hvert år ser de første nye trends og teknologier, og det er her, at årets første lanceringer af nye produkter finder sted.Du kan blandt andet forvente nye produkter fra Acer, Lenovo, Nvidia, BMW og Toyota.Messen er fyldt med forbrugerelektronik lige fra opvaskemaskiner, computere, tablets, smartphones, højttalere, biler, elektriske cykler og et hav af små, store, imponerende og ligegyldige dimsedutter og IoT-enheder.CES finder sted fra 5. til 8. januar i syndens by, Las Vegas, men flere selskaber - heriblandt Acer - lancerer nye produkter i dagene op til selve messen. Og der er rigeligt at se frem til.Først og fremmest er CES altid den messe, hvor der bliver vist nye tv-skærme frem. Det var her, at de første 4K-skærme begyndte at poppe op, og i år møder alle de store skærmproducenter op.LG vil formodentligt fortælle om nye OLED-skærme, Samsung vil fremvise SUHD-skærme ("Super Ultra High Definition"), og Sony forventes at præsentere nye skærme med OLED-teknologi og Android-software.Ud over en mere kontrastfyldt skærmteknologi som OLED, og flere pixels fra 4K-skærme, vil vi højst sandsynlig også se nye skærme med High Definition Range, også kaldet HDR.HDR er en teknologi, der gengiver film i mere korrekte farver og samtidig give mørkere sort og hvidere hvid.Der går også rygter om en ny streamingboks fra Nvidia. Nvidia lancerede sidste år den såkaldte Nvidia Shield-boks, der er en streaming-boks med Android, der kan streame 4K-film og vise spil fra din computer.Ifølge flere medier forventes Nvidia at lancere to nye enheder samt en nye controller.Flere og flere bilproducenter fremviser deres nye biler og teknologier på CES, og i år bliver ingen undtagelse.Årets tema forventes i høj grad at blive elmotorer og selvkørende egenskaber.Tesla-konkurrenten Faraday har allerede lokket med, at firmaet vil annoncere, hvad der formodes at være dets første produktionsklare elsuperbil.Også Ford, Mercedes-Benz, Volvo, VW og Kia har nyheder at fremvise ved CES.Hyundai har planer om at give interesserede en tur ned af Las Vegas hovedgade, the Strip, i en selvførende Hyundai-bil.Volvo har også planer om at diskutere kunstig intelligens og selvkørende biler og Nvidia ligeså.Nvidia gik ind i bilbranchen sidste år med sin Tegra-chip til sensorhåndtering på selvkørende biler, så det bliver spændende at se, hvad grafikkortsproducenten har at tilbyde i år.Ingen moderne tech-messe uden Virtual Reality, VR.VR fik sit kommercielle gennembrud i 2016 med headsets som HTC Vive, Oculus Rift, Playstation VR og Samsungs Gear VR, ligesom headset som Microsofts HoloLens endelig blev sat til salg om end kun i en developer-udgave.De fleste headset er dog stadig dyre, og VR er ramt af et hønen-og-ægget-problem: Teknologien er fed og velfungerende, men der mangler indhold.Uden indhold kommer der ikke brugere, og uden brugere kommer der ikke udviklere til at udvikle nyt indhold. Forvent derfor at se nye VR-finesser, indhold og samarbejder ved CES.Der er også en chance for, at vi kommer til at se en lang række nye headsets fra HP, Acer og Asus ved dette års CES.I oktober annoncerede Microsoft et samarbejde med en række producenter om at producere VR-headset til Windows-computere til cirka 2.000 kroner fremfor eksempelvis HTC Vive, der koster 6.000 kroner.CES er ikke den store smartphone-messe - de gemmes til Mobile World Congress-messen i februar - men forvent stadig en række nye smartphones.Samsung har allerede nu før CES lanceret to nye smartphones i sin A-serie. Samsung A3 og A5 er to smartphones i mellemklasse-segmentet i metal og glas samt en pris på 2.599 kroner (A3) og 3.599 kroner (A5).Også LG har allerede lanceret fem nye smartphones op til CES-messen, som fremvises på de las vegasiske gulve. Også alle LG's telefoner er mellemklasse-smartphones, men de kommer alle sammen med den nyeste version af Android 7.0, Nougat.Forvent også nye telefoner fra Lenovo og flere af de kinesiske brands som Alcatel, og der går også rygter om en ny Xperia-telefon fra Sony med en 4K-skærm.Der er desuden også en chance for, at Samsung fremviser en smartphone, der kan foldes sammen.Rygterne har længe floreret om en Samsung-telefon med en sammenklappelig touchskærm, og CES er mere kendt for innovativ teknologi end Mobile World Congress-messen, som Samsung forventes at benytte til at præsentere sin Galaxy S8-smartphone.Ved årets CES-messe kan du også forvente en lang række annonceringer af nye computere, skærme, bærbare og tastaturer fra Dell, Acer, Asus, HP, Lenovo og andre.Allerede nu har Dell allerede været ude og fortælle, at der kommer en hybrid-version af den populære XPS 13-computer.Hverken Apple eller Microsoft vil dog være til stede ved CES.LG forventes at komme med nye desktop-skærme, ligesom selskabet allerede nu har løftet sløret for en lille, futuristisk og lettere gimmick-agtig svævende højttaler.