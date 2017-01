Test af Samsung Gear S3: Muligvis det bedste smartwatch på markedet

Samsung Gear S3 er et smartwatch til dig, der stadig drømmer om en computer på håndleddet.

Uret er flot og i gode, solide materialer og er helt på niveau med Apples Watch eller Huaweis Watch. Sidstnævnte er styret af Android Wear-systemet. Foto: Morten Sahl Madsen

Samsung Gear S3 Classic sammenlignet med Apple Watch (series 2, 42 mm). Begge ure er cirka lige tykke, men Samsung Gear S3 virker langt større. Foto: Morten Sahl Madsen

Uret er udstyret med en række apps, som du vælger ved at rotere urskiven. De fleste apps fungerer godt, men vi vil påstå, at de fleste vil du aldrig få brugt. Foto: Morten Sahl Madsen

Du kan via et lille T9-tastatur svare på sms'er eller nedskrive noter og påmindelser. Det fungerer godt til meget korte beskeder. Foto: Morten Sahl Madsen

Smartwatch-kategorien blev aldrig til den store hardware-revolution, som mange producenter havde håbet på.Her på Computerworld - og hos mange andre medier - har vi da også forholdt os kritisk til kategorien og dens eksistensberettigelse, for hvad er egentlig formålet med et smartwatch?Når det så er sagt, så må vi også indrømme, at Samsungs nyeste Gear S3-smartwatch er et veldesignet, funktionsrigt og smukt smartwatch til de, som stadig tror på drømmen om en lommecomputer på håndleddet.Gear S3 er Samsungs tredje forsøg på et smartwatch, og det er klart det sydkoreanske firmas bedste skud til dato.Uret imiterer et klassisk 46 mm herreur i den store størrelse med roterende urskive og tilhørende knapper, og du kan udskifte remmen som det passer dig med almindelige 22mm-urremme.Det er et stort ur. Større end Apple Watch og andre smartwatches, men hvis du foretrækker store ure, vil du nok kunne blive forelsket i Gear S3.Uret består hovedsageligt af stål, der understøtter urets klassiske udseende. Det er et gennemført flot ur - hvis man er til den stil.Det er dog også tungt og tykkere, end de fleste andre smartwatches. Særligt i forhold til et Apple Watch eller et Moto 360-ur, virker Gear S3 som en gigant. Det føles ikke ubehageligt, men kan genere imod knappede skjorteærmer.Urets vigtigste element er selvfølgelig den lille 1,3 tommer OLED-skærm. Grundet OLED-teknologien er skærmens sorte områder kulsorte, og skærmen vil være mere strømbesparende end skærme på andre smartwatches.Billedet på den lille skærm er skarp, og selvom den runde skærm gør sms'ers formatering svær at læse, fungerer det udmærket.Skærmen er en touch-skærm, hvor du med swipes og tryk navigerer rundt i urets Tizen-system. Du kan også vælge at benytte urets urskive til at navigere rundt i systemet og vælge menuer ved hjælp af urets to knapper.Du kan bevæge dig rundt i telefonens software uden at røre skærmen på noget tidspunkt, og det fungerer fremragende.Uret kører Samsungs eget Tizen-styresystem og ikke Android Wear, som andre smartwatches gør.Derfor kan du heller ikke hente Android Wear-apps ned til uret, men i stedet skal udviklere bygge apps til Tizen-platformen og uret, og det er et minus.Opkoblingen med en Android-telefon er heller ikke uden problemer, og det kræver en lang række apps, før det fungerer optimalt.På uret finder du en række forskellige apps og funktioner, hvor af nogle er mere brugbare end andre.Den indbyggede pulsmåler fungerer godt sammen med Samsungs S Health-app, og uret begynder automatisk at registrere din aktivitet, når du bevæger dig nok. Du kan også overvåge din søvn via en indbygget søvn-app.Motions-appen fungerer godt, og for de fleste motionister vil urets fitness-evner være rigeligt til løbeturen.Du kan dog ikke få andre apps som eksempelvis Runtastic til at fungere sammen med uret, så du skal bruge S Health til at tracke dine ture.Du kan også fint styre din musik, hvad end det er Spotify eller den indbyggede musikafspiller på Huawei-telefonen via uret, og modtagelsen af notifikationer fra telefonen fungerer godt.Du kan også svare på sms'er med et klassisk T9-tastatur som kendt fra gamle mobiltelefoner.Du kan også svare på opkald via uret, hvilket ser dumt ud og fungerer middelmådigt.Hver gang min telefon ringede under testperioden, lød samtalen fra uret og ikke fra telefonen, hvorefter jeg panisk måtte ind i telefonen og slå bluetooth fra, for at få lyden tilbage til telefonen.Samsung lover desuden fire dages batterilevetid, hvilket realistisk set snarere er to dage plus det løse. Det er stadig bedre end mange andre Android-ure på markedet.Spørgsmål er dog, hvad du får ud af uret. Styringen af musik fungerer godt på uret, men de fleste headsets i dag har en knap til sangskifte, og har du allerede en fitness-tracker, byder Samsungs ur ikke på meget nyt.Næsten samtlige funktioner i Gear S3 kan du også finde i din smartphone.Uret er en forlængelse af din smartphone, intet andet. Ligesom med alle andre smartwatches skal du finde ud af med dig selv, om du vil få brugt et smartwatch.Det er et stykke flot hardware, der på alle måder ligner et normalt, analogt ur, og er du forelsket i tanken om et smartwatch, er Gear S3 et af de absolut bedste smartwatches på markedet.Samlekvalitet, skærmkvalitet, batterilevetid er i top, og software fungerer langt hen ad vejen godt, men holdes tilbage af mangel på apps.Prisen på Gear S3 (Classic) er 2.999 kroner.