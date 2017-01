I Imerco handler alt om købsoplevelsen: "Der bliver stillet nogle nye krav til os som it-afdeling. Vi skal ikke udelukkende tænke i ettaller og nuller"

CIO: Hos Imerco står it-afdelingen i 2017 over for en fusion og en klokkeklar forventning om, at it leverer værdi til forretningen. Men det giver ikke CIO Sune R. Bagger sved på panden.

Sune R. Bagger er CIO hos isenkramkæden Imerco

"Jeg stiller altid spørgsmål om, hvorvidt en opgave vil løfte os mod at nå virksomhedens strategiske mål, og hvad forventningen til opgaven er."

For 10 måneder siden satte Sune R. Bagger sig til rette i it-chefstolen hos isenkramkæden Imerco.Med base i Herlev er det Sune R. Baggers it-afdeling på otte mand, som udvikler, servicerer og sparrer med resten af forretningen. Både når det handler om de strategiske satsninger, og når en af kædens 153 butikker oplever problemer.I fremtiden lurer både høje forretningsmæssige ambitioner og en kommende fusion med Inspiration-kæden. Så hvad er det, der for alvor kommer til at fylde hos den forretnings- og projektlederuddannede it-chef i 2017?"Jeg vil sige, at man ikke for alvor har været hos Imerco, før man har overlevet den første julehandel og den første Black Friday. Der var godt nok knald på, men heldigvis ikke mere end vi kunne håndtere.", griner Sune R. Bagger."På lidt længere sigt så arbejder vi hele tiden på at løfte købsoplevelsen for kunderne. Det handler ikke umiddelbart så meget om teknologien, men derimod om at fortsætte rejsen mod at være en moderne retailer. Det er her, jeg skal understøtte de kommercielle tiltag, vi laver.""For os handler det om at forstå kunderne og forstå deres købsadfærd. Og det handler især om at have en stærk business intelligence-løsning", forklarer Sune R. Bagger og understreger, at han samtidig tænker meget over it-afdelingens interne rolle:"Det store fokus på købsoplevelsen betyder også, at der bliver stillet nogle nye krav til os som it-afdeling. Vi skal ikke udelukkende tænke i ettaller og nuller. Det er såmænd ikke noget nyt, men mange har stadig en tendens til at tænke i de baner."I september blev det annonceret, at Imercos 153 butikker fusionerer med Inspirations 48 butikker. Når konkurrencemyndighederne får godkendt fusionen, vil de to butikskæder tilsammen omsætte for cirka 1,6 milliarder kroner. Og fusionen fylder også hos Sune R. Bagger:"Vi afventer den endelige godkendelse fra konkurrencemyndighederne, men vi har en omfattende opgave med at sikre den systemmæssige integration med Inspiration. Vores opgave er at sikre en hurtig og smertefri fusion, som ikke berører kunderne. Det skal vi forberede os på uden at kende de data, vi skal arbejde med."."I forhold til fusionen har jeg det mål, at ikke én eneste butik skal holde lukket på grund af it-udfordringer. Det er måske lidt ambitiøst, men det er ét af de klare forretningsmæssige krav. Og det er dét landskab, jeg navigerer i.", understreger Sune R. Bagger.Omdrejningspunktet for Imercos strategi er målet om, at være en moderne retailer. Og her kan it-afdelingen hjælpe, men det skal forretningen have lidt hjælp til at forstå:"Vi har blandt andet en kundeklub, som vi arbejder rigtigt meget med, blandet andet for at gøre kontakten med vores mange medlemmer mere intelligent", forklarer Sune R. Bagger."Vi har også et indholds-univers på vores hjemmeside, kaldet VÆRSGO', hvor vi rådgiver, guider, involverer og informerer om nye trends. Her går vi i dybden med alt inden for køkken og bord, - igen for at skabe mer-værdi for vores kunder."Denne opgave er forankret i marketing, men min opgave er at forstå den. Derfor sidder jeg med til udviklingsmøder som sparringspartner og forklarer, hvor it kan spille en rolle og skabe værdi for Imerco såvel som for kunderne.".Selv kalder Sune R. Bagger sig for en slags "intern account manager", hvor det er it-afdelingens bidrag til forretningen, som skal sælges internt. Det sker blandt andet, når Sune af og til inviterer sine kollegaer ud til en frokost over emnet om, hvordan it kan spille en positiv rolle for forretningen.Og hvordan opfattes det opsøgende salg så internt?"Jeg er jo pisseirriterende.", forklarer Sune R. Bagger med et grin.Men der er samtidig et mål med den opsøgende, aktive linje:"Jeg spørger, jeg opsøger, og jeg snakker. Jeg har selv en program- og projektlederbaggrund og ser det som mit gebet at sidde for bordenden og lytte og kommunikere aktivt med mine kunder og så oversætte det til it-sprog."Den stil mærker medarbejderne i it-afdelingen også, når Sune oversætter virksomhedens strategier til konkrete personlige KPI´ere. "Uhøjtidelige KPI´ere" kalder han dem selv og understreger, at for mange hårdt opstillede mål sjældent medfører noget godt.Til gengæld forventer han, at både medarbejdere og leverandører sætter sig ind i, hvad det er, der er målet med teknologien:"Jeg stiller altid spørgsmål om, hvorvidt en opgave vil løfte os mod at nå virksomhedens strategiske mål, og hvad forventningen til opgaven er. Hvis ikke vi har klare forventninger til, at investeringen kan indfri dem begge, så lader vi den ligge. Det er forretningen, der bestemmer, - det er ikke teknikken, som skal diktere, hvad vi kan. Udgangspunktet er processer og de gode købsoplevelser, som kan skabe værdi for kunden og Imerco som virksomhed.Med det sagt, så er vi en virksomhed, hvor man har forstået vigtigheden i at investere i it for at nå de strategiske mål, men vi investerer ikke bare for at investere", slutter it-chefen.