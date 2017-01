IT-Branchens formand om 2017: Ledelserne skal i gang med at bruge teknologien....ikke vente på den

Klumme: Den største fejl, en virksomhedsledelse kan begå i 2017, er manglende erkendelse af teknologiens betydning.

Ledelser og bestyrelser skal opgradere deres viden og ikke bare delegere ansvaret.

Mit 2017 bliver todelt.Som virksomhedsejer skal jeg være med til at flytte virksomhederne i skyen og sikre, at deres løsninger bare spiller i hverdagen.Verden er flyttet op i skyen, og vores opgave som it-leverandører er at hjælpe kunderne og samfundet sikkert ind i en ny og smartere virkelighed.Det er utroligt spændende og en opgave, vi skal tage meget seriøst.Samtidig er det en helt unik mulighed for ikke bare at flytte en enkelt kunde, men at påvirke hele den digitale fremtid.Som bestyrelsesformand for IT-Branchen skal jeg derfor være med til påvirke både danske og europæiske politikere, så de kan være med til rykke både branchen og samfundet fremad.Men der er især to udfordringer, der kan stoppe vækstmulighederne: Manglende it-kompetencer hos de unge samt it-sikkerheden.Manglen på uddannelse i de rette kompetencer kan desværre være med til at skabe et b-hold af unge, der ikke kan skabe noget produktivt med it.Det skal vi have gjort noget ved. Vi skal uddanne børn og unge til at skabe med it allerede i folkeskolen.Den anden store udfordring er it-sikkerheden.Her må vi som branche tage et stort ansvar på os. Vi kender løsningerne, og vi skal hjælpe virksomheder og institutioner med at beskytte sig på det rette niveau.Den største fejl, man kan begå i 2017, er dog, at man i ledelsen ikke erkender teknologiens betydning.Ledelsen skal først og fremmest erkende, at it ikke længere bare er noget, der hører til i it-afdelingen. It er nemlig allerede en del af forretningsgrundlaget og DNA'et hos langt de fleste virksomheder.Ledelser og bestyrelser skal opgradere deres viden og ikke bare delegere ansvaret. Ellers kan de ikke reagere proaktivt med innovation på forandringerne.De skal kort sagt køre bussen - ikke vente på den.