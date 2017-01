Microsofts kommende Surface Phone: Hvad kan få dig til at købe den?

Salget af Microsofts Lumia-telefoner er nu stoppet af Microsoft selv. Mange venter nu på den meget omtalte Surface Phone fra Microsoft. Her er, hvad vi ved om den.

Microsofts egne Lumia-telefoner forhandles ikke længere af Microsoft selv, og også eksterne forhandlere melder nu om "nul på lager."Dermed ser det ud til, at der er sat et foreløbigt punktum i Microsofts ikke alt for succesrige historie med smartphones.Allerede nu er der dog masser af rygter om en ny smartphone fra Microsofts side - den går under navnet Surface Phone.Idéen fra Microsofts side skal være at bygge videre på den succes, selskabet i de senere år har haft med Surface Pro og Surface Book.Flere læsere gør opmærksom på, at der for Windows Insiders allerede har været afsløret en del detaljer om, hvad en kommende Surface Phone fra Microsofts side vil kunne indeholde af hardware-specifikationer.I starten af december kom det frem, at der nu er en Windows 10-version på vej, der kan køre på en Qualcomm Snapdragon Processor - og dermed også på smartphones.En stor fordel ved dette vil være, at de almindelige Windows-applikationer - eksempelvis Photoshop og Office - også vil kunne køre på en sådan enhed.Du kan se det demonstreret herunder:Der har også været masser af detaljer (rygter) fremme om, hvor vilde specifikationerne bliver i Surface Phonen.Blandt andet at den dyreste model vil få hele 8 GB RAM og 500 GB storage.I slutningen af november var Microsoft-topchefen Satya Nadella selv med til at skrue forventningerne yderligere i vejret, da han til australske Financial Review udtalte "Vi vil fortsat være på telefon-markedet, ikke som det er defineret af nutidens ledere, men med det vi kan gøre unikt i den ultimative mobile enhed."Uanset hvordan Microsofts kommende satsning på smartphone-markedet kommer til at se ud og fungere, har Microsoft dog en udfordring af de helt store.Markedsandelen med Lumia-telefonerne har været så lav, at den næsten ikke har været tiul at få øje på, og dermed har Microsoft ikke et særligt fordelagtigt udgangspunkt for en eventuel lancering af en Surface Phone.Tilstedeværelsen på markedet vil skulle bygges op helt fra bunden.Samtidig kan man med rette stille spørgsmål ved, om vilde specifikationer (som der har været rygter om) alene vil gøre den store forskel?Især high-end Lumia-telefonerne har faktisk været kendetegnet ved at være ret langt fremme rent hardwaremæssigt - men det har ikke fået forbrugerne til at vælge dem frem for iPhones og Androids.Så der skal andet og mere til fra Microsofts side, hvis en Surface Phone for alvor skal kunne hente markedsandele.