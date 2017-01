Fire gode råd til modne virksomheder om digital transformation

Klumme: At være ung med de unge er en praktisk måde at foretage en digital transformation, som respekterer kulturen og selvopfattelsen i den modne virksomhed.

Forestil dig, at du udtænkte Uber-konceptet. Du ville garanteret ikke gå videre med det, fordi konceptet er ulovligt.

Brug jeres dataoverblik til at finde på noget cool, som ikke kan sættes på formel.

Erfaring kommer med alderen. Måske skulle den voksne virksomhed glæde sig lidt over det.

"Be customer led, be fast, be connected". De, som fører an inden for digital transformation, tjener flere penge end de, der ikke gør det.Simple ord, som lyder rigtigt.Jeg har selv brugt en del år på at rådgive om det, men jeg må også erkende, at de gode råd ofte er bundet op på hurtige budskaber. Og de står i kø.Ting skal være simple, oplevelser skal være positive, og data er svaret.Unge danske virksomheder som Zendesk, Unity og GoMore er eksempler på initiativer, der har udnyttet transformationen maksimalt. Uden tung historik har de hurtigt skabt en position i markedet baseret på herskende ideer inden for softwareudvikling og design thinking.De er pr. definition kundeorienterede, de er hurtige, og de er født ind i den digitale infrastruktur. Men hvad med de virksomheder, der var unge for længe siden. Hvad gør de?Jeg står med et ben i begge lejre. Den unge virksomhed har skaberkraft, begejstret fremtidsvision og tænker i hurtige produktiterationer. De andre - de modne virksomheder - har også skaberkraft og bruger kræfter på mission, vision & values og ser kunder som én ud af flere interessenter. Så hvad er forskellen?Jo, skaberkraften er blevet fortyndet med vedligeholdelseskraft og med rutiner, hieraki og processer.Det lyder negativt, men det er faktisk ikke ment sådan. Det er nødvendigt. Et livsvilkår for en virksomhed, der er ved at blive voksen. For hvordan skal en "voksen" virksomhed være customer led, fast and connected?I de simple ord ligger der et indbygget paradoks.Man kan ikke være ung kundeorienteret start up og gammel moden virksomhed på samme tid. Men man kan godt være ung med de unge.Det kræver godt nok en vis snilde og situationsfornemmelse. Forstår du det ikke og prøver alligevel, risikerer du et meget uheldigt udfald.At være ung med de unge er en praktisk måde at foretage en digital transformation, som respekterer kulturen og selvopfattelsen i den modne virksomhed.Data og digitalisering har fremelsket brugen af skitser, man forfølger. Man sadler, mens man rider mod en ukendt horisont.Forestil dig, hvordan Amazon må have følt det i 1994. Think big, start small.Flere simple ord, som måske trøster, når den modne virksomhed skal kaste sig ud i nye forretningsmodeller, der kræver megen vildskab og lidt galskab.GoogleAppleFacebookAmazon - aka GAFA-mastodonterne - har på 20. år skabt en forventning om simple ord i markedet. De har personificeret eksekveringskraften i en omstillingsperiode og skabt markeder, som den modne virksomhed aldrig har forestillet sig.Deres forretningsinitiativer er porteføljestyring på Meth.Danfoss havde ikke set, at selskabet en dag skulle op imod en søgemaskine (Nest). Mærsk frygter nu Amazon som shipping-konkurrent. Men det gode er, at de har skabt nye forventninger, de har banet vejen og skabt kritisk masse for dig, kære voksne virksomhed.Her er fire - helt i tidens ånd - hurtige råd til, hvordan du som CIO kan hjælpe din modne virksomhed:Vi starter med den sværeste. Den nye forretningsmodel. Ja, den er svær.Hvor går grænsen mellem lidt fornyelse og nyt? Måske er det ikke vigtigt. Men digitale forretningsmodeller er per definition svære, fordi vi ikke kender langtidsholdbarheden.Husker du Groupon? Det var firmaet, der startede bølgen af deal sites ved at connecte personer til at få rabat og altså give dem en kundefordel. Groupon lever op til simple ord. Firmaet var knapt to år gammelt, før Google (nu Alphabet) smed seks milliarder dollars på købsbordet.Stifter Andrew Mason havde is i maven og sagde nej. Få år senere blev cafeer, restauranter og lignende oversvømmet af illoyale rabatjægere, der let kunne genkendes på deres udprintede købsbevis. En forretningsmodel, der gjorde alt rigtigt: Kundefokuseret, datadreven, nyskabende og netværksbaseret.Men markedet gik i blodrødt, og modellen blev uattraktiv på fem-seks år.Uberpop er samme sted. Med Uberpop mener jeg taxa-tjenesten og ikke alt det andet, som Uber laver. Igen lever modellen op til simple stærke ord. The Uber experience er blevet et benchmark-begreb inden for kundeoplevelser.Og kunderne elsker det. Det simple tryk på knappen, automatisk betaling, at mobilen viser, hvor bilen er henne, at kvitteringen bliver sendt til dig digitalt. Og en lidt lavere pris. Customer led experience. Kunderne råber ad taxabranchen. Så kan i lære det! Lav en app!Taxabranchen i Danmark er blevet symbolet på anti-kundeoplevelsen; En overreguleret, træt og reaktionær branche. En gammel mand. Pinligt udstillet af Uberpops ungdommelige skaberkraft.Uberpop har inspireret en hel verden med, hvad digital teknologi kan gøre. De bruger få, stærke ord, og de gør det simpelt. Men desværre baseret på en stor grundkonflikt.Forestil dig, at du udtænkte Uber-konceptet. Du ville garanteret ikke gå videre med det, fordi konceptet er ulovligt. Og skulle det gøres lovligt, er det ikke fedt længere. Her ville langt de fleste stå af, fordi forretningsmodellen er for kontroversiel, og fordi de få stærke ord og det simple ikke kan implementeres i virkeligheden.Inden 2018 er Uberpop ude af Danmark.Det simple skal være styrende, når kompleksiteten skal gennemskæres med reelle løsninger, og ikke ignoreres. Ellers har du bare en flot plakat med din nye simple model, som du kan slå huller i luften med.At være ung med de unge kræver det rigtige miks, og at man starter med en model, man ikke helt forstår, og som har svært ved at dokumentere værdiskabelse. I hvert fald for en tid."Ting skal gøres så simple som muligt, men så heller ikke mere", sagde Albert Einstein, da han var en gammel mand. Forbered jer på, at I ikke finder den rigtige model i første hug.Det næste råd er knap så omfattende, men alligevel en livsnerve.Træd et skridt tilbage og gennemtænk jeres liste af projekter. Hvis 90 procent af dem er hygiejne - projekter som muliggør skabelsen af andre projekter, hvor det er uklart, hvornår en kunde mærker en forskel - så ved du, at I ikke kommer fremad.Husk ung-med-de-unge-metaforen. Du er holdt op med at gøre noget ud af dig selv. Prøv noget nyt og tving dig selv til at give plads til chancer.Hvilket projekt kan give kunde-impact nu? Sådan tænker de unge, og det har de ikke patent på.Amazon og de andre forstod tidligt, at data er det nye råstof.Derfor skal du skifte fokus fra at administrere og indsamle data til at bruge dem.Brug machine learning i stedet for klassisk dataindsamling som for eksempel manuelle segmenteringsanalyser. Dynamisk segmentering vil vi snart se meget mere til. Simpelthen fordi det er billigere og mere effektivt til at knuse kompleksitet.Men det er ikke hele sandheden. Brug jeres dataoverblik til at finde på noget cool, som ikke kan sættes på formel.Det sidste råd er simpelt. Det handler om aflæring og integration.For et par måneder siden havde jeg en samtale med en amerikansk COO fra en kendt fremstormede virksomhed. Han fortalte om vækst, muligheder og udfordringer.Inspireret af hans talestrøm begyndte jeg at strukturere informationerne. Jeg satte begreber på og fandt abstrakte sammenhænge.Han kiggede på mig og sagde: "We dont label things. We just do it".Han havde lige fortalt mig noget vigtigt. Hvis I kæmper med at forstå hinanden og slås om retten til at definere, hvad I laver, er I ikke et højtydende hold.Arbejd sammen på en anden måde og hold op med at giv ting navne. Vent bare og se, hvad der sker.Det kræver erfaring at vide sådan noget. Erfaring kommer med alderen. Måske skulle den voksne virksomhed glæde sig lidt over det.