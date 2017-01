Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) lover it-branchen bedre rammer og konkrete initiativer: Se dem her

Reportage: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) lover nemmere adgang til kapital, flere børsintroduktioner og konkrete planer for smartere danske byer.

"Digitalisering står 43 gange i det nye regeringsgrundlag.", fremhævede erhvervsminister Brian Mikkelsen da han holdt hovedtalen til IT-Branchens årlige nytårskur, hvor knapt 200 repræsentanter for it-Danmark mødtes på Børsen i København.Det gør det, understregede ministeren, fordi digitaliseringen og it-branchen spiller en hovedrolle i at sikre, at Danmark fortsat er et konkurrencedygtigt land.Derfor vil Brian Mikkelsen, som over for de forsamlede it-folk, betegnede sig selv som "erhvervslivets digitaliseringsminister" sætte sig i spidsen for en række initiativer som skal forbedre rammebetingelserne for danske it-virksomheder, sikre bedre muligheder for finansiering samt sikre, at danske virksomheder kan tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.Konkret nævnte ministeren, at han personligt var inspireret af den svenske aktiesparekonto-model, som gør det enklere rent skattemæssigt for privatpersoner at investere i virksomheder.Målet er at sikre mere kapital til danske virksomheder, fastslog Brian Mikkelsen og fremhævede, at der i Sverige finder væsentligt flere børsintroduktioner sted, end det er tilfældet i Danmark.Brian Mikkelsen fremhævede også potentialet for vækst i it-branchen, da hen henviste til en nylig undersøgelse, som viser, at tre ud af fem danske små- eller mellemstore virksomheder ikke har udviklet et nyt produkt eller på anden vis medvirket til innovation i de seneste fem år.Ministeren inviterede derfor også it-branchen til en dialog om at få grebet de digitale muligheder for ikke-it-virksomheder og resten af samfundet.I den forbindelse nævnte Brian Mikkelsen specielt transporterhvervet og uddannelse og livslang som spændende områder - og lovede at der på "smart cities"-området snart ville komme en række konkrete initiativer fra regeringen.Formand for IT-Branchen, Cecilia Bonefeld-Dahl, kvitterede for Brian Mikkelsens tale og kaldte de mange initiativer for en drøm, som er gået i opfyldelse for it-branchen. Formanden fremhævede samtidig, at væksten inden for it-området også kunne mærkes på medlemstilgangen, hvor IT-Branchen i løbet af 2016 fik knapt 100 nye medlemsvirksomheder.