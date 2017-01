Amazon kommer buldrende mod den danske nethandel: "Verden har aldrig før set en virksomhed denne"

Danskerne elsker nethandel, men der er ét stort problem, mener Niels Ralund, der er direktør i FDIH. "Politikerne har slet ikke forstået, at der findes en langt mere omfattende form for grænsehandel, og den er kun lige begyndt."

Det går strygende for den danske nethandel, og Dansk Erhverv venter , at danskerne i det forgange år shoppede for intet mindre end 110 milliarder kroner på internettet.Der er dog blot ét problem.En ikke ubetydelig del af det beløb bliver brugt i udenlandske webbutikker som Amazon og Zalando.Ifølge interesseorganisationen for de danske e-handlende, FDIH, brugte danskerne i 2015 27 milliarder kroner hos udenlandske webbutikker.Foreningen vurderer, at det tal vil vokse betydeligt i de kommende år.En undersøgelse fra FDIH tidligere på året viste desuden, at tyske Zalando var den mest populære webshop blandt danskerne, mens eBay og Amazon kommer ind på de følgende pladser."Når vi taler om grænsehandel tænker politikerne stadigvæk på danskere, der kører ned over grænsen og fylder bilen op med congo-bajere og Matador Mix, og på Christiansborg sidder de og gnider i hænderne og mener, at de har løst grænsehandelsproblematikken, når den type handel er faldet til 8,4 milliarder om året," siger Niels Ralund, administrerende direktør for FDIH, til Computerworld og tilføjer:"Men politikerne har slet ikke forstået, at der findes en langt mere omfattende form for grænsehandel, og den er kun lige begyndt."Hos FDIH påpeger de, at danske webbutikker ofte er udsat for en ulige konkurrence, når de konkurrerer mod de udenlandske webbutikker, der ofte sniger sig uden om den høje danske momssat.Men Niels Ralund understreger, at den danske e-handels-branche i høj grad også selv har et ansvar for at tage konkurrencen op med de udenlandske spillere."Du skal vide, at jeg er en kæmpe beundrer af en virksomhed som Amazon, og jeg mener ikke, at vi kan lovgive os ud af det. Men Amazon er et mangehovedet uhyre, og i 2017 kan det meget vel gå hen og blive verdens mest værdifulde virksomhed. Det er en virksomhed ulig nogen anden, som vi har set i verdenshistorien," siger han.Niels Ralund påpeger dog også, at Amazon ikke nødvendigvis kun behøver at være en fjende, men også kan være være en effektiv partner for danske e-handlere, der kan bruge Amazon som platform."Nogle virksomheder har nogle unikke produkter, der kan være gode at sælge via Amazons platform, men de virksomheder skal selvfølgelig også være opmærksomme på, at Amazon ikke skyer nogen midler.Sælger dit produkt godt, så skal du ikke blive overrasket, hvis Amazon via egne private labels pludselig har lavet et kopi," siger han.Før jul løftede Amazon løftede sløret for sit nye supermarkedskoncept, Amazon Go.Den første butik åbner i Seattle i begyndelsen af 2017, og det er ifølge den amerikanske avis Wall Street Journal planen, at Amazon i de kommende år skal åbne massevis af nye fysiske butikker i USA.Samtidig er Amazon begyndt at investere i egne fragtfly og eksperimenterer med pakkeudbringning med dronerDet vil sige, at Amazon efterhånden har kontrol over hele værdikæden fra shopping-oplevelse til levering af pakkerne."Derudover har de udviklet Dash-knapper og Alexa, som gør det lettere end nogensinde før at bestille varer. Nu kan du bare sige det til Alexa, hvis du står og mangler et glas asier," siger Niels RalundIndtil videre er Amazon kun til stede i Danmark via sin cloudtjeneste, men virksomhedens tilstedeværelse indenfor e-handel rykker stadig tættere og tættere på den danske grænse.Det er endnu uvist om Amazon har planer om at gå ind på det danske marked og i så fald hvornår."Det kan ske i morgen eller om tre år," lyder det fra Niels Ralund.Han forklarer dog, at Amazon for nylig har åbnet et nyt distributionscenter i Polen, hvilket gør det muligt for virksomheden at levere til Danmark endnu hurtigere end det hidtil har været muligt."Det betyder, at hvis du i dag bestiller en vare inden kl 16 om eftermiddagen, så har du den leveret næste dag. Hurtigere og billigere end med det danske postvæsen," siger han.Ifølge Niels Ralund er der dog ikke en nogen klar løsning på, hvordan den danske e-handelsbranche skal møde konkurrencen fra Amazon."Men det kræver, at vi som branche ikke bare går ét gear op, men vi skal tre gear op. Vi skal tænke innovativt, kreativt og være bedre til at arbejde sammen som branche," siger han.Samtidig fremhæver han også, at branchen skal være bedre til at fortælle om fordelene ved at handle lokalt og støtte det danske erhvervsliv.