Dansk mangeårig CES-deltager: "Verdens største techmesse er blevet overhalet af teknologien, og derfor kommer jeg der ikke længere"

Her ser du indgangsportalen til CES-messen i 1993.

Tiden er løbet fra verdens største tech- og forbrugerelektronikmesse, mener mangeårig deltager, Claus Bülow Christensen. Læs her, hvorfor han ikke længere ønsker at deltage på CES-messen i Las Vegas.

Claus Bülow Christensen

Qualcomm viser et af sine nyeste produkter frem ved årets messe foran den sultne presse. Foto: CES(2017)

Et billede fra CEs-messen fra 1971.

CES, Consumer Electronic Show, er verdens største elektronikmesse, hvor virksomheder, store som små, fremviser de fladeste fladskærme, mest kraftfulde computere, nyeste kameraer, uundværlige gadgets og ligegyldige dimsedutter.Messen er blevet afholdt i syndens by Las Vegas i den amerikanske stat Nevada hvert år i januar siden 1967.CES er gigantisk, men netop derfor er værdien af at besøge messen blevet mindre.Det mener Claus Bülow Christensen, udviklingsdirektør i Zibra Digital Media Group, der i år ikke er rejst til Las Vegas."CES er vokset uhyre voldsomt de seneste år og er i dag i omfang og antal deltagere blevet meget intens. Så intens, at besøgende, udstillere, producenter og mediefolk falder over hinanden i en tænderskærende daglig kamp for at overskue udstillingen. Man kommer hurtigt for sent, og man er i konstant angst for at gå glip af noget," siger Claus Bülow Christensen."For mig er det blevet for meget - så jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg vender tilbage til CES igen."Claus Bülow Christensen har besøgt messen mange gange siden sin første visit i 1996.Dengang var der bedre tid til udstillingerne og til at snakke med producenterne, og mere ro på til rent faktisk at opfange nyhederne.Men de seneste år opdagede Claus Bülow Christensen, at han sad meget af tiden på hotelværelset ved computeren for at læse nyhederne fra de tilstedeværende techmedier, der nemmere kan være flere steder på en gang."Hvis det er blevet så stort, at jeg er nødt til at sidde på et hotelværelse for at kunne fange alle nyhederne, så er der jo ingen grund til at tage til Las Vegas. CES er, hvad selve nyhederne angår, selv blevet indhentet af teknologien og af internettet. CES er så massivt og dygtigt dækket af tech-journalister, at man konstant er opdateret, også selv om man bliver hjemme," siger Claus Bülow Christensen.Dertil kommer, at teknologien ikke længere venter på en specifik dato.I gamle dage var de enkelte teknologiske spring regelmæssige, og det gav mening at have et samlet tidspunkt, hvor nye teknologier og standarder blev vist frem, når nu tech-indkøbere og verdenspressen havde rejst langvejs fra for at se de nye påfund."Jeg var der, da DVD-skiven blev vist frem for første gang. Dengang arbejdede jeg hos et produktionsselskab, der gemte film på VHS'er, og dengang kunne man ikke bare gå på nettet og læse om nyheden. Det gav mening at være til stede. I dag livestreamer producenterne jo alle sammen deres events, så hvorfor stå i kø i flere timer for at se det?" siger Claus Bülow Christensen.Sidste år annoncerede Netflix sit verdensherredømme ved CES-messen, da selskabet direkte fra scenen ved CES åbnede for Netflix i 130 lande. Det var et kæmpe show for de tilstedeværende, men nyheden omkring åbningen af tjenesten i 130 lande var ude globalt, før showet var slut.Dog er der også gode ting ved CES. Fællesskabet med folk, man møder en gang om året, og selvfølgelig Las Vegas selv."Jeg går jo glip af at møde en masse gode mennesker på gangene og til arrangementer, til gode steak-svulmende dinners, og man går glip af Las Vegas. Men man sparer også en anseelig bunke penge, slipper for en masse spildtid i køer og en meget lang flyvetur," siger Claus Bülow Christensen, der i år følger CES fra sofaen og skrivebordet.