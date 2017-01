Årets CIO om 2017: Nu skruer vi op for kunstig intelligens for at finde mønstre i driftdata og optimere komponenter

Klumme: Hos Energinet går forretning og it nu sammen om at skabe systemer baseret på kunstig intelligens. Målet er et mere effektivt dansk el-system ved at udnytte og forstå de gigantiske datamængder fra elforsyningen.

I 2017 sætter vi for alvor tryk på samskabelse mellem it og forretning.Det gør vi, fordi vi har set en stor værdi i, at vi hånd i hånd udforsker og drager erfaringer med nye teknologier i en tidlig fase.Vi har i år en række helt konkrete cases, hvor vi arbejder med at udnytte potentialet i de nyeste teknologier inden for machine learning og kunstig intelligens.Vi anvender blandt andet værktøjerne til at finde mønstre i vores driftdata og optimere vores komponenter i energisystemet.Den største udfordring bliver i min optik at forstå potentialet i udnyttelsen af kunstig intelligens. At vi kan opbygge lærende systemer, der via skalerbar regnekraft formår at skabe mening i meget store datamængder på tværs af strukturerede og ustrukturerede data.Det giver anledning til, at teknologien kan tage beslutninger hurtigere og mere nøjagtigt end mennesket - og derfor vil vi se teknologiudnyttelse blive en langt større del af vores hverdag og samfund.I praksis gør vi det ved at bringe teknologierne i spil på små konkrete cases for at lære at mestre dem. Herefter skalerer vi, hvis potentialet er til stede.Vi gør os erfaringer ved i højere grad at samarbejde med små specialiserede start-ups med en meget agil tilgang til det at afprøve nye tanker og ideer.Dette indebærer en højere risiko, og derfor anbefaler vi altid at lave preto- eller prototyper. Denne metode er for os et supplement til de klassiske leverandører på driftskritiske installationer og projekter.Det har været en kendt praksis, at man ikke springer på nye teknologier i de tidligere stadier, da de notorisk har haft "børnesygdomme".Livscyklussen for teknologier er kraftig nedadgående, og det er nødvendigt, at nye teknologier udforskes og omfavnes mere proaktivt.Det vil være en stor fejl at holde sig til kendte og anerkendte teknologier og ikke udforske de nye teknologier.Det er derfor, vi er i gang med at opbygge en læringskultur, hvor det at fejle er en del af det at lære. Det skal blive en naturlig del af hverdagen, når vi udforsker nye teknologier og forsøger at bryde med kendte antagelser.