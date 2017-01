BREAKING: 51-årig mand anholdt for sabotage efter YouSee-kæmpenedbrud

Københavns Politi har anholdt en 51-årig mand, der sigtes for sabotage i forbindels med det store nedbrud, der ramte YouSee nytårsaftensdag.

Københavns Politi har anholdt en 51-årig mand i forbindelse med det store nedbrud, der nytårsaftensdag ramte mere end en million tv-kunder hos YouSee.TDC-ejede YouSee har arbejdet på dels at genoprette infrastrukturen samt finde årsagen til nedbruddet hele ugen.Dette arbejde førte torsdag til, at selskabet meldte sagen til politiet, da det var nået frem til, at der var tale om sabotage.Det kan du læse mere om her: YouSee blev angrebet nytårsaftensdag - kæmpe-nedbrud var ikke et uheld På denne baggrund har Københavns Politi nu anholdt en 51-årig mand, der sigtes for overtrædelse af straffelovens §193.Her hedder det:"Den, der på retsstridig måde fremkalder omfattende forstyrrelse i driften af almindelige samfærdselsmidler, offentlig postbesørgelse, telegraf- eller telefonanlæg, radio- eller fjernsynsanlæg, informationssystemer eller anlæg, der tjener til almindelig forsyning med vand, gas, elektrisk strøm eller varme, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år."Københavns Politi meddeler, at den 51-årige sigtes for overtrædelse af straffeloven i forhold til 'omfattende forstyrrelse af driften af fjernsynsanlæg.'Politiet har i forbindelse med anholdelsen af den 51-årige beslaglagt forskelligt udstyr, som nu skal undersøgelse for at sikre bevismateriale.Hos Københavns Politi har vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen ikke mange kommentarer til anholdelsen, da Computerworld får fat i ham."Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Jeg har stort set ikke yderligere at sige udover det, der står i pressemeddelelsen. Der er jo også en grund til, at det er en kort pressemeddelelse.""Vi har beslaglagt forskellige tekniske ting og sager, som vi nu skal kigge på.""Jeg har ikke nogen kommentarer til, hvad vi har beslaglagt og hvorhenne. Disse ting er blevet hentet.""Det er noget teknisk, der er sket. Og nu skal vi så undersøge, hvad det er. Ellers har jeg ikke flere kommentarer."