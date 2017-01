51-årig mand i grundlovsforhør efter YouSee-nedbrud: Politi vil have ham fængslet

Den 51-årige mand, der er sigtet for at stå bag YouSee-nedbruddet nytårsaften, skal fredag formiddag i grundlovsforhør, hvor han er sigtet for to forbrydelser.

Efter et længere opklaringsarbejde hos YouSee om tv-nedbruddet nytårsaftensdag blev en 51-årig mand torsdag anholdt for overtrædelse af blandt andet straffelovens §193 af Københavns Politi.Den paragraf omhandler blandt andet omfattende forstyrrelse i driften af fjernsynsanlæg med en strafferamme på op til seks års fængsel.Fredag skriver Københavns Politi på sin Twitter-profil, at den 51-årige mand skal i grundlovsforhør."Fremstilling i Yousee-sagen ca 11.45 i dommervagten ved Politigården," lyder politiets kortfattede opdatering på det sociale medie.Endnu er det uvist, hvad den 51-årige mand har sagt til politiet under det indledende forhør.Til Ekstra Bladet forklarer vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen, at den 51-årige mand udover brud på §193 er sigtet for en yderligere forbrydelse.Hvilken forbrydelse, der er tale om, ønsker vicepolitiinspektøren ikke at komme ind på.Koncernchef Pernille Erenbjerg for TDC Group, som YouSee er en del af, har tidligere i en pressemeddelelse forklaret, at sagen er anmeldt til poltiet, fordi nedbruddet skyldtes en bevidst skadelig handling.Pernille Erenbjerg har forklaret, at der har været tale om et kompliceret nedbrud, som kræver detaljeret viden om YouSees setup og tv-platform.