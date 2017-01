2017 bliver et år, som man kommer til at skrive om i historiebøgerne: Nu kommer skiftet fra digitalisering til digital økonomi

Klumme: "I Danmark vil vi nu se et fokusskifte i ledelsesdiskussionen - ikke til digitalisering eller teknologibegejstring og -skepsis men til håndtering af en datadrevet virkelighed. For chefen gælder det nu: Op på ølkassen eller ud ad vagten.

Når historikerne om 238 år vender og drejer kilderne om den digitale transformation, vil 2017 markere skiftet fra digitalisering til digital økonomi.En bevægelse fra it-projekter og digitaliseringsstrategier til en økonomi med så god digital understøttelse og så god teknologisk integration, at ord som it og digitalisering nu er begyndt det sidste stræk mod den kulturelle glemmebog.Hos IDC har vi gennem mange år talt om den tredje platform, når vi beskrev de overordnede drivkræfter i den digitale transformation: Mobile teknologier, cloud computing, big data og sociale teknologier.Og vi har beskrevet de aktuelle acceleratorer for innovation som blandt andet robotics, natural interfaces, 3D printing, internet of things, cognitive systems og next generation security.Vi er hverken helt eller halvt færdige med den udvikling eller tilhørende forretning - men anvendelsen af teknologierne og dermed skiftet til den tredje platform går hurtigere end selv denne glade teknologioptimist havde turdet håbe på - eller frygte på en af de sortere dage.Derfor vil 2017 markere skiftet fra digitalisering til digital økonomi "The Dawn of The DX Economy."I Danmark vil vi nu se et fokusskifte i ledelsesdiskussionen - ikke til digitalisering eller teknologibegejstring og -skepsis men til håndtering af en datadrevet virkelighed, hvor forandring ikke er et projekt men drift; og innovation en daglig opgave.Manuskripterne til de første ledelsesbøger er på vej i trykken, konferencer bliver arrangeret og forhåbentlig vil forskning og undervisning på ledelsesområdet hurtigt revitalisere klassiske ledelsesdyder som risikovillighed eller is i maven samt kommunikation og gennemsigtighed.Hvis ikke chefen hopper op på ølkassen og kommunikerer den klare beslutning, hun gennemfører, så er det ud af døren.Det kan kun lade sig gøre i en datadrevet og teknologi-understøttet virkelighed, der giver mulighed for hurtigt at rulle ud, fejle og komme videre - væk fra silotænkningen.