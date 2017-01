Internetkæmpen Yahoo skifter navn og fokus: Selskabets fremtid bliver som investeringsselskab

Den amerikanske internetkæmpe Yahoo er ved at blive solgt. Når handlen er faldet på plads, skal det store selskab skal have nyt navn.

Yahoo-navnet hører for mange til i internettets barndom, hvor det amerikanske selskab blev stiftet og etablerede en position, som det på mange måder stadig lever af trods mange års krise og nedtur.Nu er det snart slut med det kendte navn. Yahoo skifter om kort tid navn til Altaba. Og selskabets omstridte topchef, Marissa Mayer samt medstifter David Filo ryger ud i samme ombæring.Sådan lyder det fra selskabet til det amerikanske finanstilsyn i en meddelelse, som du kan læse her. I sommer meddelte det amerikanske teleselskab Verizon, at det køber Yahoo for 32 milliarder kroner, hvilket du kan læse mere om her:Navneskiftet falder som led i denne overtagelse, der nu er ved at falde endeligt på plads. Den vil også betyde, at Yahoos bestyrelse indskrænkes fra de nuværende 11 medlemmer til blot fem.Navneskiftet er led i selskabets plan om at forandre Yahoos fokus fra det historiske som internet- og mailselskab til investeringsselskab. Dette skyldes, at Yahoos hovedaktiv i dag er en stor aktiepost i det fremadstormende kinesiske e-handelsselskab Alibaba samt i det stadigt lukrative Yahoo Japan.Resten af selskabets aktiver - som eksempelvis den amerikanske forretning - er ikke meget værd.Yahoo blev i efteråret ramt af en hel bølge af sikkerheds-problemer, som fik Verizon til at udfordre størrelsen på den aftalte købspris.