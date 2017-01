Overborgmester vil have sat en stopper for ubegrænset Airbnb-udlejning i København

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) vil have sat en begrænsning på antallet af dage en bolig kan udlejes via Airbnb i København

Københavns overborgmester, Frank Jensen, vil have indført en begrænsning på antallet af dage, som en københavnsk bolig kan udlejes via Airbnb.Det sker med inspiration fra en række andre storbyer, som i den senere tid enten har indgået aftaler med Airbnb eller direkte forbudt tjenesten, der udfordrer den etablerede hotelbranche.Til DR P4 København henviser Frank Jensen selv til en aftale, som Airbnb har indgået med Amsterdams bystyre. Den betyder, at boliger i Amsterdam nu maksimalt må udlejes i 60 dage om året via Airbnb."På baggrund af det, der nu er sket med den aftale, der er indgået i Amsterdam, vil jeg kontakte Airbnb og høre, om vi kan lave en tilsvarende aftale, hvor der indlægges et maksloft, så vi undgår ulovlig hoteldrift," lyder det fra Frank Jensen til DR P4 København.Airbnb regnes for at være et af de mest berømte eksempler på den disruption-tanke, som mange har talt om de senere år.Sammen med blandt andet Uber har Airbnb nemlig med stor succes udfordret store etablerede brancher ved at gentænke produkterne ud fra internettets præmisser, der gør, at vi alle har mulighed for at være både kunder og sælgere.Som i mange andre tilfælde har det fået de etablerede brancher til at blæse til kamp mod de nye spillere. Denne kamp indebærer blandt andet oprustning af politiske og juridiske våben.Eksempelvis har Barcelona udstukket en bøde på 4,5 millioner kroner til Airbnb for ulovlig hotel-drift, mens Amsterdam altså har indgået en frivillig aftale med tjenesten.Herhjemme varslede Folketinget allerede for et år siden, at det ville have indført større kontrol med Uber- og Airbnb-brugernes skattebetalinger - blandt andet ved at udlevere navnene på brugerne.Både Uber og Airbnb har i årevis haft stor bevågenhed blandt investorerne, som løbende har postet mange penge ind i selskabet. Det underbygger, at forretningsmodellen er kommet for at blive.Der er således rygter fremme om, at både Uber og Airbnb kan være på vej mod børsnoteringer i det kommende år.Ifølge Ritzau udlejer danske boligejere, der er tilmeldt Airbnb, typisk deres bolig 22 nætter årligt, hvilket giver en gennemsnitlig indtjening på knap 14.000 kroner om året.Den danske hotelbranche har tidligere bedyret til Computerworld, at den byder Airbnb velkommen og at Airbnb faktisk kan gavne den etablerede hotelbranche.