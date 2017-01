Her er de mest patent-ivrige it-firmaer i verden: Disse it-virksomheder skovler tusindvis af patenter ind

Tusindvis af patenter inden for cloud computing, kunstig intelligens og sundhedsteknologi blev kapret af it-giganterne i løbet af 2016.

IBM har en over 100 år lang tradition for at opfinde nye teknologier og koncepter, og 2016 blev ingen undtagelse for den ellers noget pressede it-gigant.IBM fik nemlig i årets løb skrabet i alt 8.088 patenter sammen.Det skriver blandt andre Venturebeat.De 8.088 IBM-patenter betyder, at der i gennemsnit hver eneste dag året rundt - inklusiv juleaften og thanksgiving - blev sikret godt og vel 22 patenter hos IBM.IBM er dog langt fra den eneste it-gigant, der havde travlt med at skovle patenter ind i 2016.Nummer to på listen, Samsung, kom i årets løb op på 5518 patenter, mens Canon kunne klare 3665 patenter.De følgende it-virksomheder på listen er Qualcomm, Google, Intel, LG Electronics, Microsoft, TSMC og Sony.Man skal dog være klar over, at antallet af patenter i sig selv ikke siger så meget om, hvilke kommercielle produkt-revolutioner, der eventuelt vil kunne komme ud af de i sidste ende.IBM har alligevel valgt at fremhæve selskabets egne patent-meritter fra 2016 i en udsendt pressemeddelelse. Her skriver Big Blue, at de 8088 patenter i 2016 er rekord for selskabet."IBM's 2016 patent-resultater dækker over et bredt udsnit af opfindelser inden for kunstig intelligens, cognitive computing, cognitive health, cloud, cyber-sikkerhed og andre strategiske vækstområder for virksomheden," skriver IBM.Det er ifølge IBM 24. år i træk, at selskabet er den it-virksomhed, der får patent på flest opfindelser.