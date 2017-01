Stor-opdatering på vej til Windows 10 med nye smarte funktioner: Se dem her

Microsoft udsender ny stor test-version af Windows 10 med længe ventede opdaterings-funktioner

Den nye tab-oversigt i Edge-browseren.

Den nye mappe-funktion i startmenuen

Microsoft har frigivet en ny test-version af Windows 10 til selskabets beta-testere, de såkaldte Windows Insidere, og der er et par interessante nyheder blandt de mange fejlrettelser og optimeringer.Microsoft har frigivet årets første beta-version af Windows 10, build 15002. Opdateringen er udsendt til de Windows Insiders, der er en del af "Fast Lane"-programmet, og vælger du at installere opdateringen, kan du godt forvente fejl og bugs.Opdateringen er fyldt med små og store nye funktioner samt fejlrettelser. Måske den mest opsigtvækkende nyhed omhandler Windows-opdateringer.I Windows 10 kan du ikke fravælge modtagelsen af opdateringer, hvilket har skabt en del røre.I Build 15002 kan du udskyde opdateringer i Windows 10 Pro, Professional, Education og Enterprise i op til 35 dage. I samme versioner af Windows 10 kan du nu også fravælge at modtage driveropdateringer via Windows Update.Du kan læse hele listen af opdateringer hos Microsoft selv her. Edge-browseren har modtaget en række nye funktioner og optimeringer. Du kan nu føre musen henover dine faner og se et lille smugkig af indholdet, ligesom du kan i blandt andet Vivaldi.Flash er slået fra som standard, og du kan på en given hjemmeside aktivere flash per flash-element.Edge får også en ny funktion, hvor du kan samle alle dine akrive faner under en, hvis du synes, du har for mange åbne til at have overblik.Derudover har Windows 10's startmenu og grafiske overflade, Shell, også fået en række opdateringer.Blandt andet skulle systemet bedre understøtte skærme med et højt antal pixels, og VPN-opsætning skulle være forbedret.I startmenuen er det nu også muligt at lave mapper med dine ikoner og livetiles på præcis samme måde som på Windows 10 Mobile.Windows 10's Share-menu bliver også opdateret, så det skulle være lettere at dele indhold fra Windows 10.Det forventes, at Microsoft inden for to måneder udgiver sin "Creator Update"-opdatering, der er årets første af tre store Windows 10-opdateringer.Creator Update fokuserer på kreativitet, 3D, HoloLens- og VR-evner samt flere sikkerhedsfunktioner til administratoren.