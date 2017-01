Skatteministeriets hjemmeside sendt til tælling: Helt umuligt at komme igennem

Et længere nedbrud har sendt Skatteministeriets hjemmeside til tælling både mandag og tirsdag.

Hvis du skulle have behov for at besøge Skatteministeriets hjemmeside tirsdag, må du hellere finde på noget andet at give dig til. Skm.dk nemlig været sendt til tælling hele formiddagen - og tilsyneladende også hele mandag eftermiddag, erfarer Computerworld fra en læser.Det betyder, at både forside og undersider i øjeblikket ikke er tilgængelige.Når man taster adressen ind, søger browseren i et minuts tid efter siden, men herefter rammer man en fejlmeddelelse.Serveren svarer nemlig ikke."Der kan ikke oprettes forbindelse til dette website. Forbindelsen blev nulstillet," lyder beskeden, når man forsøger at komme ind på skm.dk.Computerworld har rettet henvendelse til Skatteministeriet for at få en forklaring på, hvad årsagen til nedbruddet er.Vi afventer i øjeblikket svar.