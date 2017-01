To serier og en film du bør se i vinterkulden

Det er koldt. Det er mørkt. Og din sofa synger sin sirenesang. Heldigvis har vi fundet to serier og en film, som du kan nyde fra sofaens dyb.

Detektiven Joe Miller (th) er en af hovedpersonerne i The Expanse. Millers simple opgave er at finde en forsvunden pige. Men den mission har uforudsete konsekvenser for balancen mellem jorden og Mars.

Du ved aldrig hvad den næste sære ting er i Dirk Gently. Men det er helt i tråd med Douglas Adams oprindelige humor.

Harrison Ford er Rick Deckard, den udmattede detektiv i Blade Runner. Navnet er i øvrigt en henvisning til den franske filosof René Descartes.

Det er mørkt. Det er koldt. Det er vådt. Det sner kun på Djursland. Det er kort sagt ikke en rigtig vinter, som da mor var dreng.Til gengæld har vi serier i stedet for sparkstøtter, og vi har online-streaming i stedet for smalfilm.Så mens urt og busk står i knapt så meget skjul, har vi samlet tre tech-inspirerede film- og serieoplevelser, som du kan nyde fra sofaens dyb.I en nær galakse, men i en fjern fremtid, er jorden og Mars fanget i en stille kold krig, mens kolonierne på asteroidebælterne henslæber en fattig og farlig tilværelse.Et overfald på en is-transport, som fragter det livsnødvendige vand til asteroiderne, dækker imidlertid over en større plan, som på sigt vil ændre magtforholdet mellem jorden og kolonisterne solsystemet.I første sæson følger du derfor besætningen fra is-fragteren, som prøver at holde sig i live, samt detektiven Joe Miller, som forsøger at finde en forsvunden rigmandsdatter midt i en serie af stadig mere voldelige oprør fra de såkaldte 'belters', beboerne på de fattige rumkolonier.The Expanse er en rum-politiserie som vækker minder om Blade Runners noir-univers kombineret med gode rum-scener a la Interstellar. Serien byder på knapt så meget rum-sæbeopera og Star Trek-romantik og præsenterer en mere grå, snavset og knapt så tilgivende vision om en fremtid for mennesket i rummet.Netflix.Douglas Adams er mest kendt for sin syrede og sjove serie romaner om den hjælpeløse Arthur Dent, der begynder med "Håndbog for vakse galakseblaffere".Men Douglas, som var en livslang fan af Monty Pythons surrealistiske humor, skrev blandt andet også en kort bog om detektiven Dirk Gently.Bogen konverterede BBC i 2016 til en underholdende, sær og flot filmet serie i otte dele med Elijah Wood som Dirk Gentlys modvillige assistent.Ved hjælp af Dirk Gentlys mildest talt ukonventionelle opklaringsmetoder skal de to opklare mordet på tech-entreprenør og rigmand Zackariah Webb - mens de kæmper med tidsrejser, kropsbytning, mystiske kultur, et glam rock ikon fra 1970´erne og en mystisk ung pige, som der ud til at dræbe de fleste hun kommer i kontakt med.BBC har i øvrigt bekræftet, at sæson to udkommer allerede i 2017.Film-versionen af Håndbog for vakse galakseblaffer var en ringe repræsentant for Douglas Adams særegne humor. Med denne serie er BBC langt væk fra den oprindelige bog, men langt tættere på Adams overvældende, mærkværdige og skøre indslag.Netflix.Du har nok set den før. Eller i det mindste hørt om den. Men selv om Blade Runner udkom i 1982 så er den et gensyn værd. Ikke mindst fordi opfølgeren, Blade Runner 2049, har dansk premiere til oktober.Jeg så den for nyligt for første gang i flere år med min 12-årige søn, som bagefter var positivt overrasket over filmens underliggende sympati for de androider, som menneskerne har skabt til at tjene dem. En god pointe i en verden, hvor vi ræser frem mod skabelsen af serviceorienterede bots til soldater, sex og selvkørende biler.DVD eller BluRay (den restaurerede version er flot)Pointen om sympatien for robotterne går i øvrigt også igen i HBO's glimrende Westworld-serie: HBO's Westworld er langt mere uhyggelig, end Terminator nogensinde har været Er der en serie, vi har overset og som fortjener omtale? Hjælp os med at huske i kommentarfeltet nedenfor...