Test: HP Chromebook 13 er den tyndeste og lækreste Chromebook til dato - og kan køre Android-apps

HP's lækre luksus-Chromebook er en af de flotteste Chromebooks til dato, der samtidig kan køre Android-apps. Men den slags kommer ikke gratis.

Specifikationer Processor: Intel Pentium (4405Y), 1,5 GHz dual-core

Grafik: Intel HD Graphics 515

RAM: 4GB DDR3 RAM (1,866MHz)

Skærm: 13.3-inch QHD+ (3,200 x 1,800) UWVA WLED eDP BrightView

Lagerplads: 32GB eMMC

Porte: 2 x USB 3.1 Type-C, 1 x USB 3.0, headset jack

Connectivity: Intel Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) WiFi and Bluetooth 4.2

kamera: HD webcam

vægt: 1,30 kilo

Via ChromeOS's udvikingsprogram kan du allerede nu afvikle Android-apps, og alt efter app fungerer det enten fremragende eller ringe. Word og Facebook Messenger fungerer helt perfekt, imens flere spil ikke fungerer, da skærmen ikke er en touch-skærm. Foto: Morten Sahl Madsen

Computeren har B&O-højttalere indbygget og ligger klart i den bedre end af bærbarhøjttalere. Foto: Morten Sahl Madsen

De fleste Chromebook-computere koster fra 1.500 kroner til 3.000 kroner, og har du få krav til din computer, og udfører al dit arbejde og underholdning i et browservindue, er en Chromebook ofte et fund til pengene.Omvendt får du ikke meget "lækkerhed" for 1.500 kroner.De fleste Chromebook-computere fungerer upåklageligt selv med relativ svag hardware, men består ofte af tynd plast med middelmådige højttalere og en skærm i en relativt lav opløsning. Her er ikke meget bling.Sådan er HP's Chromebook 13 ikke.Denne computer er et overflødighedshorn af metal, B&O-højttalere og "lækkerhed", som du slet ikke har brug for i en Chromebook, men som gør den lette webmaskine til en saftig computer.Priserne begynder dog også på 5.800 kroner, hvilket er langt mere end andre Chromebook-computere.De fleste Chromebook-computere kan sammenlignes med billige eller mellemdyre Android-tablet-computere:De fungerer ofte uden problemer til let arbejde og web-apps, men skriger hverken af høj kvalitet eller de store designtanker. Det er der intet i vejen med, for prisen afspejler produktet.Sådan er HP Chromebook ikke, og det er blandt andet det, du i sidste ende betaler for. Chromebook 13 er en tynd og let Chromebook, hvor låg og området omkring tastaturet består af børstet aluminium.Computeren føles solid og velbygget, og du får både en MicroSD-port, to USB-C-porte og en almindelig USB-port.Chromebooken bærer desuden tydelige designpræg fra HP's erhvervscomputere, Elitebook eller HP Folio.Over tastaturet finder du en B&O højttaler gemt under en række flot udskårne huller, og lyden er god uden at nå op på Macbook-niveau.Skærmen er en 3.200 x 1.800 pixel stor IPS-skærm, hvor billedet ikke tværes ud, hvis du kigger på skærmen skråt fra siden som på andre skærmtyper.Billedet er skarpt og tydeligt, men vi ville faktisk have ønsket, at det var muligt at vælge en model med en opløsning på 1.920 x 1.080.En lavere opløsning ville have sænket prisen og samtidig givet en længere batterilevetid.Der er desværre heller ikke mulighed for at tilvælge en touch-skærm.Det lyder som en ligegyldighed, men eftersom HP Chromebook 13 er en af de Chromebooks, der kommer til at køre Android-apps, er det et stort minus, at man ikke kan benytte fingerspidserne til at styre selvsamme apps.Computeren fåes i tre forskellige versioner med enten en Intel Pentium-, en Intel Core m3- eller Core m5-processor.Core m-processorerne bør give dig en bedre ydeevne, hvilket kan være nødvendigt, hvis du er typen, der har mange tabs eller apps åbne på samme tid.Omvendt koster en HP Chromebook med Core m3-processor også 7.300 kroner, hvilket er djævelsk mange penge for en Chromebook.En core m3 eller m5-processor i en Chromebook svarer dog til at tune en Obel Kadett: Det ser vildt ud, men praktisk set er det flintrende unødvendigt.I vores testede model med en Intel Pentium-processor oplevede vi på intet tidspunkt svaghedstegn, uanset hvor mange tabs vi havde åbne. Ej heller da vi startede tre-fire Android-spil som eksempelvis Asphalt 8, gav computeren svaghedstegn.Det er heller ikke sådan, en Chromebook skal vurderes. Det vigtige er batterilevetiden.Den høje skærmopløsning dræner batteriet for strøm mere, end hvis opløsningen var lavere. Alligevel når computeren op på godt otte timers videoafspilning. Det er dog stadig mindre end andre Chromebooks.Chromebook 13 er en fiks bærbar computer på niveau med Windows-computere i topklassen hvad angår byggekvalitet, materialer og skærmopløsning.Jo, Chrome OS er et mindre kraftfuldt styresystem end Windows, Linux eller MacOS, og nej, du kan ikke installere Windows-programmer, men hvis du alligevel arbejder 90 procent af tiden i en browser, kan du sagtens bruge en Chromebook og særligt HP Chromebook 13.I den nærmeste fremtid vil du også kunne installere Android-apps på computeren.Omvendt er der også minusser med HP's Chromebook 13.Prisen er for det første dobbelt så høj som de fleste andre Chromebooks, om end du får mere lir i HP's metalmaskine, og skærmens høje -men flotte - opløsning trætter på batteriet, der derfor drænes hurtigere end på tilsvarende Chromebooks.Dertil kommer manglen på en touch-skærm. Når du nu om lidt kan benytte Android-apps, er musen bare ikke nok.