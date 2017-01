På udkig efter nye spændende opgaver? Her er 10 interessante it-stillinger, der er ledige netop nu

Nu har du chancen. Skyd det nye år ind med et nyt job.

Annonce:



Annonce:

Det danske it-firma Netcompany er på jagt efter en nyuddannet ingeniør. Er det dig?

dette link

Der er stor efterspørgsel efter stærke it-kompetencer hos en mange danske virksomheder, og herunder finder du et lille udpluk af interessante ledige stillinger, som du lige nu kan finde på Computerworlds søsterside, it-jobbank Går du med overvejelser om et muligt jobskifte, kan du nemt via dette link oprette en "Jobagent", der matcher dine kompetencer.Du vil herefter modtage en mai fra it-jobbank, når virksomheder efterspørger kandidater med netop dine kompetencer.Tror du på "infrastructure as a code", og ønsker du at arbejde i et firma, der hele tiden bestræber sig på at udvikle sig efter de nyeste teknologier?I dagligdagen er vi i tæt samarbejde med alle udviklingsafdelingerne i hele huset, hvilket giver mange spændende og alsidige udfordringer.Senest har Peytz & Co lavet TV 2's "Fuldplade", der er udviklet i GoLang.Vi har opsat en skalerbar hostingplatform til formålet, blandt andet via AWS, RDS, ElastiCache, Docker og Kubernetes.Faglig udvikling af alle medarbejdere er en vigtig del af at arbejde hos Peytz & Co.Vi afholder derfor et vidensdelingsprogram vi kalder "Peytz Technical Masterclasses" hvor vi får fløjet relevante speakers ind. Desuden afholder og deltager vi jævnligt i diverse Meetups, hackathons og konferencer.Du kan læse hele annoncen her. Brænder du for agil transformation, behaviour driven development (BDD) og for at påvirke softwareudviklingen i Danmark?Vil du være med til at skabe højtydende teams, der samarbejder om forretningsværdi på tværs af fagskel?Så har TestHuset den rette udfordring til dig.Vi søger en agile coach, der kan vise vejen og præge vores kunder i den agile transformation, og medvirke til at implementere BDD i deres organisationer.Dette omfatter alt fra rådgivning og sparring i forhold til hvordan kunderne skal gribe transformationen an, til at få implementeret CI, CD samt BDD i virksomhedernes projekter, som et led i den agile transformation.Vi har masser af spændende opgaver og projekter, så vi vil gerne i dialog med dig nu.Du kan læse hele annoncen her Er du en ildsjæl, der hele tiden stræber efter at gøre det bedste endnu bedre? Så har vi måske jobbet til dig.Som udvikler hos AO er du en vigtig brik i arbejdet med at udvikle AO's digitale services.Dine arbejdsopgaver vil være meget afvekslende med både nyudvikling, optimering og problemløsning i forbindelse med AO.dk og/eller AO's Microsoft Dynamics CRM-platform, integrationsopgaver, systemdesign med videre. Derudover arbejder teamet med udvikling og optimering af AO's ERP-platform M3.Du har en relevant videregående uddannelse med løbende efteruddannelse og certificeringer og minimum tre års relevant erhvervserfaring med udvikling og vedligeholdelse af CMS-løsninger på Microsoft-platformen samt en solid erfaring med C#, .NET, Visual Studio, SQL og webservices.Det er en fordel, at du har kendskab til Java, Eclipse og DB2, da dette anvendes i vores ERP-udvikling.AO tilbyder en alsidig og spændende arbejdsdag i en ambitiøs virksomhed, hvor du bliver en del af et professionelt team, som arbejder fokuseret på at drive og forbedre virksomhedens daglige forretning.Vi tilbyder en konkurrencedygtig løn tilpasset dine kvalifikationer, pensionsordning, samt gode udviklings- og uddannelsesmuligheder, kantineordning, og sundhedsordning, m.m.Du kan læse hele annoncen her Fokus vil være opsætning af EDI i Biztalk med vores mange kunder og samarbejdspartnere, samt hjælpe kollegaer i IT Business Systems og IT Operations ved fejlsøgning.Desuden vil du indgå i nuværende og kommende projekter omkring Scan Global Logistics fremtidige systemer.Arbejdsstedet vil være på en af vores lokationer i Danmark, afhængigt af hvor du bor.Vi tilbyder et spændende og ansvarsfuldt job, hvor Group IT leverer it-løsninger i et internationalt miljø.Du vil i høj grad være med til at præge udviklingen omkring de kommunikationsløsninger der tilbydes de respektive kunder, myndigheder og interne systemer.Du vil møde kompetente og engagerede kollegaer, der brænder for deres arbejdsområder.Dine kollegaer i Group IT er dygtige holdspillere, og du får indflydelse på både din egen dagligdag og afdelingens udvikling. Du vil indgå i EDI gruppen med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.Du kan forvente berøring med følgende systemer ud over Biztalk: MS SQL, Consignor, Axsfreight/AS400, ePrisme.Du kan læse hele annoncen her Du får nu muligheden for at søge en spændende og sjældent opslået stilling hos Tech Data, Azlan.Vi søger en product manager til vores Dells 'enterprise team', der med en positiv indstilling og høj grad af effektivitet kan bidrage til at videreudvikle vores forretning.Som product manager skal du lede og eksekvere Tech Datas forretningsmæssige udvikling på Dell Enterprise.Som person er du forretningsorienteret, har gode forhandlings- og kommunikationsevner, og finder det naturligt at reagere hurtigt på kundernes efterspørgsler.Du er udadvendt og energisk og har samtidig sans for detaljer.Du kan arbejde selvstændigt og trives med at være en del af et team, hvor tempoet er højt og hvor man hjælper til, når der er behov.Vi tilbyder en spændende og alsidig stilling med stor grad af frihed og ansvar.Sammen med dine kolleger i teamet får du ansvar for salget af Dell Enterprise til vores eksisterende kunder, opbygning af relationer til nye kunder og relationen til leverandøren.Dell Technologies er verdens største teknologivirksomhed, og jobbet som product manager er i udpræget grad en fantastisk mulighed for at udvikle på kompetencer og personligt netværk.Du kan læse hele annoncen her I Netcompany skaber du it-løsninger, der gør Danmark dygtigere. Vi lover, at det ikke bare er noget vi siger.Vi hjælper hver dag med digitaliseringen af den danske offentlige sektor.Hos os får du altså en finger med i spillet, når det offentlig sparer millioner af skattekroner på effektiviseringer, der gør det nemmere at være borger i Danmark.Du kommer til at hjælpe private organisationer med at skabe gennemsigtighed og effektivitet i deres forretning, og herigennem styrke deres konkurrenceevne.Og så vil du være med til at bygge it-løsninger til NGO'er og humanitære organisationer, der giver dem mulighed for at optimere udnyttelsen af deres midler, og gøre en endnu større forskel dér, hvor det virkelig gælder.Nogle andre sandheder om os er, at vi er et konsulenthus. Det er også sandt, at vi har en dresscode, og at vi er mere end almindeligt stolte af det, vi laver.Vi går op i, hvordan vi går klædt for at vise vores kunder, at vi tager deres udfordringer seriøst.Derfor tager vi pænt tøj på til lejligheden, og vi er stolte af vores arbejde, når vi lykkes med dét, vi brænder for; nemlig at gøre vores kunder endnu bedre til dét, de beskæftiger sig med.Så hvad siger du? Vil du være med til at gøre Danmark dygtigere sammen med os?Du kan læse hele annoncen her Vi søger en erfaren it-konsulent til at udføre opgaver for vores kunder.Vi leverer it-løsninger til erhvervslivet og fungerer i vid udstrækning som en outsourcet it-afdeling for mange af vores kunder.Vi leverer typisk alle it-relaterede ydelser, som kunderne efterspørger eller fungerer som rådgiver, når kunden har brug for tredje-parts løsninger. Opgaverne løses enten remote eller direkte hos kunden.Jobbet kræver, at du har god erfaring med it-infrastruktur og som systemkonsulent. Du vil opleve en afvekslende hverdag præget af faglige udfordringer, god kollegial sparring og gode muligheder for udvikling.Du er fagligt dygtig og kan dokumentere en betydelig praktisk erfaring.Du er indstillet på at udvikle dine kompetencer, og vi ser gerne, at du har en gyldig Cisco CCNA certificering, dog er dette ikke et krav.Du yder et højt serviceniveau overfor kunderne og arbejder struktureret og selvstændigt med en god evne til at afslutte opgaverne.Du kan selvstændigt rådgive dine kunder, og du kan holde hovedet koldt i pressede situationer, hvor kunden forventer en snarlig løsning på lige netop deres problem.Det er et krav, at du har kørekort til almindelig personbil. Endvidere er det et krav, at du taler og skriver dansk.Du kan læse hele annoncen her Domstolsstyrelsen søger en effektiv it-driftschef med gode lederegenskaber og fokus på service, stabil drift og it-sikkerhed.Vi er i fuld gang med at digitalisere sagsbehandlingen ved domstolene.Vi er ambitiøse og går målrettet efter it-professionalisering og fuld digital understøttelse af sagsbehandlingen ved domstolene.Det øger kravene til netværk og arbejdspladser samt kravene til tilgængelighed og oppetider på de produktionskritiske systemer.Vi har derfor behov for en dygtig it-driftschef, der både kan sikre fortsat høj driftssikkerhed og bidrage til en succesfuld transition til de nye systemer.Du bliver leder af vores it-driftsenhed, der servicerer domstolene, styrelsen og Procesbevillingsnævnet. It-driftsenheden er en del af styrelsens Center for It, der også består af en enhed for it-udviklingsprojekter og en stabsenhed.Kerneopgaven er at sikre driftsstabilitet og høj brugertilfredshed hos domstolene. Vi har 2.400 brugere fordelt på ca. 50 lokationer.I takt med udrulningen af de nye sagsbehandlingssystemer vil brugergruppen også omfatte eksterne brugere, f.eks. advokater og kommuner.Vi arbejder efter ITIL-processer, hvor det giver mening og værdi.Som vores nye it-driftschef vil du være ansvarlig for, at opgaverne løses effektivt, helhedsorienteret og med den rette kvalitet.Du sætter mål og sikrer fremdrift i enhedens opgaver og projekter.Du kan læse hele annoncen her. Vil du være it-arkitekt i Danmarks største spilselskab? Få medansvar for it-arkitekturen i tæt samarbejde med dine kolleger.Hos Danske Spil tilbydes du fleksibilitet med vægt på work-life balance værdier.Arkitektur og Teknik består af 25 medarbejdere, der arbejder tæt på forretningen, leverandører og resten af it-organisationen.I arkitekturteamet lægger de vægt på at være proaktive i forhold til at tage ansvar for opgaver og forbedringsmuligheder.Du kommer til at indgå i arkitekturteamet som i dag består af ni arkitekter med flere på vej.Afdelingen har ansvar for arkitekturen og er leverandør af teknologi til alle projekter i Danske Spil.Du kan se frem til at udvikle dig i en projekt-, kunde- og udviklingsorienteret it-organisation med 90 skarpe og dedikerede kollegaer.Du har bred erfaring som applikations-arkitekt og ønsker at arbejde med it-arkitektur.Du har gerne erfaring som it-arkitekt fra større organisationer, hvor du har arbejdet bredt med for eksempel marketing, Business Intelligence, webfrontend, apps, betalingsløsninger eller integration.Du har også bred erfaring med traditionelle platforme med ønsket om at arbejde med cloud-teknologier og open source i fremtiden.Du kan læse hele annoncen her. Vil du tage ansvar for et system, der samler skolebiblioteker og folkebiblioteker over hele Danmark i én fælles løsning med store internationale perspektiver? Grib muligheden for at understøtte fremtidens videnssamfund.Du bliver en del af vores Library & Learning Business Unit. Her vil du sammen med dygtige kolleger være med til at udvikle Cicero Library Management System til skolebiblioteker og folkebiblioteker i 96 Danske kommuner.Med systemet får det administrative personale et moderne værktøj, der effektivt understøtter søgning, fjernlån, indkøb, booking og håndtering af materialer.Der er internationalt opmærksomhed om løsningen, da biblioteksvæsnet i Danmark går foran med samarbejde på tværs i biblioteksvæsnet.Her kan du også bidrage til at internationalisere Cicero. Løsningen udarbejdes med agile udviklings- og continous delivery metoderDu har en teoretisk baggrund som datalog, ingeniør eller lignende og nogle års erfaring som udvikler.Du kommer til at arbejde med teknologier som Java Enterprise, CDI, JPA, JavaScript, Java FX, JBoss og databaser som fx Microsoft SQL, GIT.Som person er du god til at samarbejde, og du bidrager positivt til teamdynamikken.Du er ambitiøs og har en villighed og evne til kontinuerligt at forbedre og udvikle dig og andre.Endelig taler og skriver du flydende dansk og mestrer engelsk på højt niveau.Du kan læse hele annoncen her