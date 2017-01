Stor bøde til dansk taxa-firma for spam: Sendte ulovlige sms'er til 27.000 danskere

Taxa-selskabet Taxa4x35 skal betale en kvart million i bøde for at have sendt ulovlige smser til 27.283 brugere.

Taxa-selskabet Taxa 4x35 skal betale en kvart million kroner - 250.000 kroner - i bøde for uden modtagernes specifikke tilladelse at have sendt reklame-sms til 27.283 danskere.Sådan lyder dommen fra Retten på Frederiksberg, som vurderer, at sagen er en overtrædelse af forbuddet mod spam i markedsføringsloven.Sms'en indeholdte oplysning om, at taxa-selskabet havde stoppet samarbejdet med ClickATaxi, der stod bag en app, som brugerne kunne anvende til at bestille en hyrevogn.I meddelelsen gjorde Taxa 4x35 til gengæld opmærksom på, at brugerne kunne anvende selskabets egen app til fremover at bestille en taxa.De 27.283 danskere, der modtog sms'en, havde alle tidligere anvendt ClickATaxi til at bestille en taxa.Taxa 4x35 mener, at der var tale om en servicemeddelelse og ikke spam.Men Retten i Frederiksberg har i afgørelsen lagt til grund, at selskabet i meddelelsen har forsøgt at få de mange brugere til at anvende selskabets egen løsning."Henset til sms-beskedens formulering og den deri indeholdte mulighed for at tilmelde sig tiltaltes egen app finder retten, at tiltalte har handlet med henblik på at opnå kørselsopgaver hos modtagere af sms-beskeden," hedder det.Samtidig indeholdte sms'en ikke en tydelig frameldelse-mulighed, som loven ellers kræver.