Snart slut med evindelige cookie-beskeder på websites: EU vil ændre samtykke-reglerne

"Ok, jeg har forstået"."Ok, jeg har forstået"."Ok, jeg har forstået".Det kan være ganske frustrerende at klikke sig igennem diverse hjemmesider på det europæiske kontinent og lyve om, at man har forstået det enkelte websites dataindsamling i form af cookies til målretning af annoncer og diverse brugerindstillinger.Den frustration vil EU-Kommissionen nu sætte en endelig stopper for ved at give sin egen cookie-lovgivning fra 2009 dødsstødet.Cookie-lovgivningen skal simpelthen gøres mere simpel, så den ikke sender EU-borgernes museklik på overarbejde ved at tvinge dem til at klikke "ok" til betingelser, som de færreste vel egentlig læser.Det skriver EU-Kommissionen i et større forslagskatalog til at sikre EU-borgere, -myndigheder og virksomheder privacy-rettigheder fremadrettet.På cookie-området foreslår EU blandt andet, at der fremover ikke behøves bruger-samtykke, når der indsamles upersonlige datasæt ved et besøg på en hjemmeside.Det kunne eksempelvis være, at man fremover ikke længere behøver at klikke "ok" til, at en hjemmeside registrerer ens besøg som en del af websitets besøgstæller.Helt overordnet beskriver EU de kommende cookie-tider på følgende måde:"Cookie-bestemmelsen, som har resulteret i en overbelastning af samtykke-anmodninger for internetbrugerne, vil blive mere strømlinet. Den nye regel bliver mere brugervenlig, da browserindstillingerne vil sørge for en nem vej til at acceptere eller afvise sporingscookies."De nye cookie-regler forventes at være en realitet i maj 2018 sammen med resten af EU-Kommissionens forslag til en mere effektiv sikring af EU-folkets online-privatliv, når forslagene har været under behandling i Europa-Parlamentet og Ministerrådet.Udover nye cookie-regler kan EU-borgerne og -virksomhederne se frem til andre tiltag for sikring af privatlivets fred, hvilket blandt andet inkluderer opdaterede privacy-regler for "nye" kommunikationsspillere som Facebook, Skype og WhatsApp."Dette vil sikre, at disse populære tjenester garanterer samme niveau af kommunikationsfortrolighed, som vi kender det fra traditionelle teleoperatører," lyder det i EU-Kommissionens forslag.Også indsamling af metadata på kommunikationsenheder som eksempelvis tidspunktet og den geografiske lokation for et mobilkald vil EU-spidsen give folk muligheden for at få slettet eller anonymiseret, hvis ikke metadata-indsamlingen har relevans for ens telefonregning.Hvordan denne lovgivning omkring sletning og anonymisering hænger sammen med de europæiske politienheders ønsker om heftig teleovervågning, er endnu et ubesvaret spørgsmål.Samtidig foreslår EU-Kommissionen også, at indsamlet data eller metadata hos blandt andre teleoperatører i anonymiseret form kan bruges til at bygge nye produkter og services med."Eksempelvis kunne de producere heat-maps, som indikerer folks færden for at hjælpe offentlige myndigheder og transportselskaber, når der skal udvikles nye infrastrukturprojekter," forklarer EU-Kommissionen om sit forslag.EU vil også stramme op på sin spam-regler.Her skal der blandt andet sørges for, at telemarketing-opkald er gennemskuelige ved, at personen bag opkaldet skal vise sit nummer eller have et særligt kendetegn, så man som modtager af opkaldet kan se, at der er en marketing-person i røret.Du kan læse mere om EU-forslagene i Kommissionens pressemeddelelse