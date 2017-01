Pas på: Adobe finder og lukker hel stribe af sikkerhedsproblemer i udbredte programmer

Adobe fejlretter en lang række unikke sårbarheder i to af selskabets mest udbredte programmer. Læs her, hvor du finder lappegrejet.

It-selskabet Adobe har fundet og lappet en hel række af huller til udbredte programmer som Flash Player og Reader.I en sikkerhedsopdatering til Reader tilbyder Adobe lappegrej til ikke færre end 29 unikke svagheder, fortæller sikkerhedsselskabet CSIS Security Group i en nyhedsmail."Den mest kritiske muliggør kørsel af arbitrær kode via forskellige leveringsmetoder herunder en særligt udformet webside," forklarer sikkerhedsselskabet i sit nyhedsbrev.Lappegrejet retter sig mod både Windows og Mac-brugere.Endnu engang er der også fundet huller i Adobes Flash Player, som i de senere år har været voldsomt plaget af sikkerhedsbrister.Ikke desto mindre opfordrer CSIS Security Group alle fra Windows- over Linux- til Mac-brugere om at opdatere deres Flash Player, da der i denne omgang er udsendt fejlrettelser til 13 unikke svagheder."I lighed med den mest kritiske sårbarhed til Adobe Reader kan misbrug føre til kørsel af vilkårlig kode på ikke opdaterede systemer," forklarer sikkerhedsselskabet.Du kan finde lappegrejet til Reader her , mens du kan klikke dig ind til sikkerhedsrettelserne til Flash Player her