Ophedet diskussion om router-sikkerhed: D-Link svarer igen efter anklager om sløseri

Router-giganten D-Link nægter at have sløset med sikkerheden i trådløse routere og IP-kameraer. Sagsanlæg er uden hold i virkeligheden, mener D-Link.

Det har vakt stor opsigt, at amerikanernes svar på Forbrugerstyrelsen, Federal Trade Commission, tidligere på ugen sagsøgte router-producenten D-Link med anklager om, at D-Link sløser med sikkerheden.Læs mere om det her Grundlæggende rejser sagsanlægget nemlig det interessante spørgsmål, om udstyrsproducenter i højere grad end nu skal stå til ansvar for sikkerheden i produkterne - eksempelvis når firmware, der kan lukke sårbarheder, lader vente på sig.FTC har med anklagen blandt andet fremført:"Sagsøgte har fejlet med at foretage fornuftige tiltag for at beskytte sine routere og IP-kameraer mod velkendte og forudsigelige risici for uautoriseret adgang, inklusiv at fejle med at beskytte mod sårbarheder, som Open Web Application Security Project har rangeret som de mest kritiske og omfattende sårbarheder i web-applikationer siden 2007."D-Link har du sendt et svar lige tilbage i hovedet på FTC, hvor selskabet gør det meget klart, at der er tale om uberettigede anklager, og at D-Link har indgået et samarbejde med advokatfirmaet Cause of Action Institute, der skal føre sagen for D-Link."Vi er glade for, at Cause of Action Institute vil slutte sig til vores kamp mod disse falske anklager," udtaler William Brown, chief information security officer i D-Link Systems, i"Vi går meget op i at beskytte forbrugernes sikkerhed, hvilket anklagen har bekræftet ved ikke at henvise til noget konkret databrud.""Global connectivity er afhængig af en helhjertet indsats med sikkerheden; vi vil fortsætte med at vedligeholde og forbedre integriteten i alle D-Link Systems produkter."I sagsanlægget fra FTC anklages D-Link også for at have forsømt softwaretest og rettelser af fejl, hvilket kan have åbnet bagdøre, der kan gøre det muligt for it-kriminelle at overtage kontrollen med enheden.FTC mener heller ikke, at D-Link har haft godt nok styr på brugernes login-oplysninger - blandt andet skal login-oplysninger til en mobilapp fra D-Link have været opbevaret i klar tekst.I D-Links svar er der dog ikke meget, der tyder på, at router-giganten vil erkende, at det forholder sig sådan.D-Link hæfter sig især ved, at FTC ikke tager udgangspunkt i konkrete databrud eller sikkerhedshændelser."Hvis FTC kan køre en sag ud fra potentialet for et sikkerhedsbrud, vil stort set alle virksomheder kunne være mål for ikke efterforsket datasikkerheds-ansvar og FTC's uforsonlige, kværulantiske tilsyn."FTC har fremhævet, at sagen mod D-Link er af principiel karakter.Det handler om at beskytte forbrugernes privatliv og sikkerhed i en tid, hvor internet of things fylder mere og mere - af samme grund har FTC også ført sager mod ASUS og videokamera-producenten TRENDnet.