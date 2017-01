Red os fra robotterne: It-bosser skyder 140 millioner kroner i sikring mod kunstig intelligens

En forskningsfond til at beskytte menneskeheden mod kunstig intelligens vokser kraftigt i økonomisk muskelmasse. For nyligt har LinkedIns og eBays stifter spyttet store beløb i forskningskassen.

Kunstig intelligens er udset som et af de absolut varmeste, vildeste og mest vanvittige digitaliseringsprojekter i dette århundrede.Fordelene med kunstig intelligens er indlysende: Vi kan få maskiner til at arbejde for os med data i et tempo og på områder, som ingen mennesker er i stand til. Dermed mener mange, at maskinerne i de kommende år vil overtage flere og flere trivielle jobs fra menneskeheden.Ulemperne er til gengæld også til at få øje på, da et kunstigt intelligent system ude af kontrol i værste fald kan udrydde den selvsamme menneskehed, som i 70 års tid har forsøgt sig med at bygge selvtænkende maskiner.Sidstnævnte scenario har fået it-kendisser lige fra Microsoft-stifter Bill Gates til Tesla-supermanden Elon Musk til at advare mod, at maskinerne en dag kan udgøre en reel risiko for os.Af samme grund har LinkedIn-stifter Reid Hoffman og eBay-stifter Pierre Omidyar hver især lagt 70 millioner kroner i en fond, der skal sikre beskytte os mod kunstig intelligens.Det skriver recode Fonden for Etik og Styring af Kunstig Intelligens bestyret af Harvard Universitetet og Massachusetts Teknologi Institut (MIT) har for nyligt modtaget donationer for knap 200 millioner kroner.Og fonden er i vækst, eftersom flere og flere donorer melder sig på banen med ønsket om forskning mod, at den kunstige intelligens forsvinder ud af hænderne på os.Blandt andet skal pengene bruges til at forske i, hvordan vi kan designe maskiner til at være pålidelige og fair. Samtidig skal midlerne bruges til at fortælle den brede offentlighed om hvilke problemstillinger, den kunstige intelligens medfører."En af de mest kritiske udfordringer er, hvordan kan sikre os mod, at de optrænede maskiner ikke viderefører og forstærker de samme menneskelige fordomme, som plager vores samfund i dag," forklarer direktør Joi Ito, direktør for MIT's medie-lab, i en udtalelse.I den henseende er det værd at bemærke, at da Microsoft sidste år sendte en selvlærende chatbot ud på det sociale medie Twitter, måtte it-giganten trække botten tilbage efter et døgns tid.For imellemtiden var den neutrale bot blevet påvirket så heftigt af andre Twitter-brugere, at den uden blussel slyngede om sig med sætninger som, at "Feminisme er en kult", "George Bush stod bag 9/11" og "Hitler havde ret".Det kan du læse mere om her: Microsofts bot-guru vil udvikle en bot, der kan bestå Turing-testen: Om få år vil vi ikke kunne skelne bots fra mennesker