Stor norsk koncern klar til opkøbstogt i den danske it-branche: "Vi har betydelige ressourcer til rådighed"

I fremtiden kan vi forvente at se endnu flere opkøb af danske it-virksomheder fra den norske it-koncern Visma, der i løbet af de seneste år har brugt milliarder af kroner på at købe op i den danske it-branche.I 2015 købte Visma det danske regnskabsprogram E-conomic for halvanden milliard kroner.Og for få måneder siden blev den danske iværksætter Martin Thorborgs regnskabsprogram Dinero købt af Visma for et ukendt millionbeløb."Jeg forventer også, at vi i 2017 kommer til at foretage opkøb af danske virksomheder, og vi har betydelige ressourcer til rådighed, hvis den rette rigtige mulighed dukker op. Men når det er sagt, så kigger vi også på virksomheder i de andre nordiske lande, og vi går naturligvis altid efter den bedste handel uden at skele til, hvor virksomheden kommer fra," siger Mads Rebsdorf, direktør for Visma e-conomic i Danmark, til Computerworld.Han forklarer, at Visma især har kig på virksomheder, der leverer cloud-baserede løsninger.Kendetegnende for de virksomheder, der har Vismas interesse, er ligeledes, at de skal gøre det muligt for især små- og mellemstore virksomheder at høste effektiverings-gevinster.Eksempelvis ved at tilbyde automatisere arbejdsgange, der tidligere har været manuelle."Vi kommer eksempelvis næppe til at opkøbe virksomheder med ambitioner om at blive det næste Facebook. Vi går i stedet målrettet efter at opkøbe virksomheder, der udvikler løsninger, som er relevante for de små- og mellemstore virksomhed," lyder det fra Mads Rebsdorf."Nej, det er det ikke et symptom på. Det er derimod udtryk for, at vi er ekstremt ambitiøse, og vi kan jo ikke selv udvikle alt i verden hele tiden. Samtidig er en af de store fordele ved opkøb, at vi opnår en meget hurtig ‘time to market'," siger han.Den danske it-iværksætter-scene er ifølge Visma kendetegnet ved, at den er præget af mange små virksomheder, der både er stærke på teknologi og brugervenlighed.Til gengæld vurderer Mads Rebsdorf, at der er sket en konsolidering på markedet for mellemstore virksomheder med en omsætning på over 50 millioner, der beskæftiger sig med virksomhedssoftware.Det betyder, at der kun er ganske få opkøbsemner for Visma i dette segment.Den norske koncern har dog allerede en række danske opstartsvirksomheder på ønskesedlen."Vi er i kontinuerlig dialog med en håndfuld potentielle danske opkøbsemner, som vi synes er spændende," siger Mads Rebsdorf.Han understreger dog, at det være svært at forudse, hvornår en sådan dialog materialiserer sig et egentligt opkøbEksempelvis var Visma i dialog med Martin Thorborg og Dinero gennem flere år, før parterne kunne blive enige om vilkårene for et salg."Det er ofte et spørgsmål om timing, hvor vi har en dialog gennem længere tid, og så pludselig kan der opstå en situation, hvor et opkøb bliver relevant for begge parter. Men vi køber ikke hvad som helst. Løsningerne skal have enten kritisk teknologi, kvalitet eller synergi med en eller flere af vores øvrige løsninger," understreger han.