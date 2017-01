Uanset om du mistede signalet eller ej: YouSees nedbrud er dårligt nyt for hele Danmark

Computerworld mener: Nedbruddet hos tv-kæmpen er et stort problem for YouSee. Men det er et kæmpe problem for Danmark.

31. december forsvandt tv-signalet hos hundredetusindevis af danske YouSee-kunder, som havde knappet champagnen op og med glasset hånden stod parat til at blive mildt irettesat af dronningen i den årlige nytårstale.Det er endnu usikkert, hvorfor signalet forsvandt.Men vi ved fra YouSees sparsomme udmeldinger, at der er tale om et it-problem, som ikke er opstået af sig selv.Nogen har med andre ord pillet ved YouSees it-udstyr med det formål at genere YouSee, seerne, dronningen eller en sær kombination af alle tre.Det er selvfølgelig et stort problem for YouSee og TDC. Og det er et kæmpe-problem for Danmark.For hvis en af vores største it-arbejdspladser, som TDC-koncernen, ikke kan sikre en velkendt og etableret teknologi som tv-signalet, hvordan skal andre virksomheder så kunne arbejde sikkert med ny teknologi?Eller for at sige det rent ud: Hvordan skal vi kunne overtale ejeren af en midtsjællandsk produktionsvirksomhed til at digitalisere, når skrækhistorier som YouSee-oplevelsen signalerer, at mere it betyder mere bøvl.Det kan nok så mange gode og visionære skåltaler om potentialet ved Internet of Things, 3D-print og biohacking her der og alle vegne ikke ændre på.Derfor er YouSee-sagen - og andre sager som den - en lige højre til digitaliseringen af den store del af erhvervslivet, som udgøres af små- og mellemstore virksomheder.Her ser det i forvejen ikke for godt ud, uanset om det handler om teknologiinvesteringer eller nye ideer.Til IT-Branchens nytårskur i forrige uge kunne erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) således fortælle, at en undersøgelse viser, at tre ud af fem danske små- eller mellemstore virksomheder ikke har udviklet et nyt produkt eller på anden vis medvirket til innovation i de seneste fem år.Det er ikke bare dårlige tal, Det er ekstremt alvorlige tal.For uanset hvad pædagogerne trøstede dig med i børnehaven, så er der sjældent præmier til dem, som kommer sidst. Heller ikke i erhvervslivet.Spørg bare danske Jabra, som i et interview med Computerworld for nyligt kunne fortælle, hvordan selskabets unikke Elite Sport-headset blev overhalet af konkurrenterne allerede inden det kom i produktionDerfor kan det være fint nok med disruptionråd, regeringsnedsatte digitaliserings-taskforces, og at digitalisering er nævnt 43 gange i regeringsgrundlaget for den nye trekløverregering, hvilket du kan læse mere om her:De gode initiativer rykker bare ikke ved helt almindelige virksomheders usikkerhed omkring it-sikkerheden.Her er det oplagt og gavnligt, at det offentlige stiller sig i spidsen og målretter, konkretiserer og samordner sine mange initiativer til gavn for konkurrenceevne, erhvervsliv og Danmark.For de små og mellemstore virksomheder har brug for konkret uvildig hjælp og tryghed hvis ikke digitaliseringen skal foregå i snegletempo.