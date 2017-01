Kender du kun Uber og AirBnB? I Danmark er der over 140 deletjenester - se listen her

Deleøkonomi er langt mere end blot Uber og AirBnB. Erhvervsministeriet har for første gang samlet en oversigt over alle de deleøkonomiske tjenester, som danskerne har adgang til. Se hele listen her.

Når talen falder på dele- og platformsøkonomi, er det oftest taxa-app'en Uber og værelses-udlejningsservicen AirBnB, folk nævner som de første og mest klare eksempler på privatpersoners digitale handel med hinanden.De to internationale platformsspillere med milliardomsætninger er dog langt fra det fulde billede af de deleøkonomiske services, der er skudt op på nettet i de senere år.I forbindelse med udarbejdelsen af en strategi om deleøkonomi har Erhvervsministeriet kortlagt de deleøkonomiske tjenester, der florerer i Danmark.Denne kortlægning viser, at danskerne har adgang til mere end 140 tjenester fra digitale virksomheder, som udbyder services til forbrugere og virksomheder i deleøkonomiens navn.Her kan man låne, købe, bytte, udleje og sælge (brugte) varer og tjenester til hinanden igennem internetbaserede platforme som eksempelvis mobil-apps.Disse udbud strækker sig lige fra transport af varer over udlejning af kontorplads og børnetøj til deling af overskudsmad og både.I sit arbejde med kortlægningen af tjenesterne angiver Erhvervsministeriet, at der ikke findes en endelig oversigt over alle tjenesterne.Manglen på komplet oversigt skyldes blandt andet, at der ikke er en entydig definition af, hvad deleøkonomi egentlig er for en størrelse."Det er derfor vigtigt at understrege, at oversigten er et øjebliksbillede og derfor ikke nødvendigvis har alle virksomheder med," skriver Erhvervsministeriet på sin hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af de godt 140 virksomheder med deleøkonomi som et omdrejningspunkt.Ved en gennemgang af selskaberne på listen viser det sig også, at både førnævnte Uber og AirBnB med international storforretning er inkluderet, ligesom et hav af globale spillere som eksempelvis eBay, Kickstarter, Fiverr og Wikipedia ligeledes figurerer på listen.Herudover er der også "gamle" danske kendinge som Den Blå Avis, Trendsales samt Gomore på ministeriets oversigtsliste.Her får du nedenstående hele den foreløbigt første oversigt over deleøkonomiske tjenester, som danskerne har adgang til.Oversigten er delt ind i forskellige kategorier fra "Fysiske ting" til "Forsyning".- Jepti.dk Leje og udleje af ting- By-del.dk Lån og udlån af ting- mineisyours.dk Lån og udlån af ting og plads- Lejdet.dk Leje og udleje af ting- Nabo-skab.dk Lån og udlån af ting- Pingushare.dk Udlån, bytte, salg og donationer af ting- Shareyourcloset.dk Tøjdeling - lån og udlån af tøj- Yooowe.com Leje og udleje af ski-, snowboard- og surfudstyr- Closay.dk Tøjdeling - leje og udleje af tøj- myrentatrend.dk Tøjdeling - leje og udleje af tøj- peerby.com Lån og udlån af ting- vigga.us Leje af børnetøj- lejogleg.dk Leje af Lego- jolicph.dk Leje, udleje og salg af smykker- ourhub.dk Leje af ting i offentlige rum- tinyrebels.dk Leje af børnetøj- Farmbackup.dk Leje og udleje af landbrugsmaskiner- 3dhubs.com Adgang til 3dprinter-services- Studiotime.io Lej og udleje af musikstudio- Scienceexchange.com Adgang til research-services- Afhent.dk Portal for at bortgive og bytte ting- yourlocal.org Markedsplads for madvarer- tadet.dk Portal for at bortgive ting- Swapamok.dk Bytteportal for tøj og accessories- sharepeeps.org Bytteportal for ting, tøj og andet.- Tradono.dk Køb og salg af brugte ting- Reshopper.dk Salg af børneudstyr- Trendsales.dk Køb, salg og bytte af brugte designervarer- secondo.dk Køb og salg af brugte ting- DBA.dk Køb og salg af brugte ting- Guloggratis.dk Køb og salg af brugte ting- Resecond.com Adgang til deling af kontorplads og kjoler- Etsy.com Salg af håndlavede/ hjemmelavede ting- Artsicle.com Kunstsalg platform- Ebay.co.uk Køb og salg via auktion- Bilbasen.dk Markedsplads for biler- Foopla.dk Overskudsmad- TooGoodToGo.dk Overskudsmad- Tøjstory.dk Videresalg af brugt tøj- Shobr.com Salg af dagligvarer- link-network.com Deling af indkøb- Trunkbird.com / drophub.de Udbringning af ting- usemover.dk Transport af ting- Sociotransit.com Transport af ting- Nimber.com Transport af ting- Gomore.dk Samkørsel, biludlejning, leasing- Uber.com Privat taxi/ proffesionel taxi- Haxi.no Spontan samkørsel / taxi- Snappcar.dk Bildeling- greenmobility.com Bildeling- Letsgo.dk Bildeling- Rentecarlo.com Bildeling- Boatflex.com Deling af både- Getmyboat.com Deling af både- Tadaacar.dk Deling af bil- Freetrailer.dk Deling af trailere- DonkeyRepublic.dk Deling af cykler- Spinlister.com Udleje af cykler, snowboards og surfboards- camptravel.dk Udleje af campingvogne- Denlilletjeneste.dk Diverse private services/ hverdagsopgaver- Ahandyhand.dk Diverse private services/ hverdagsopgaver- Badabring.dk Udbringning af madvarer- Care.com Babysitting, pet sitting, senior caregiving, housekeeping- Dogley.com Hundepasning- Helpfully.dk Diverse private services/ hverdagsopgaver- Vigo.dk Udbringning af indkøb- Cleady.dk Diverse private services/ hverdagsopgaver- Fiverr.com Private og professionelle services- Hoodsapp.dk Viden, Lokalmiljø- happyhelper.dk Private og professionelle services- Rentafriend.com Lokalkendskab, vejledning, hobby, interesser, restaurantbesøg- Vayable.com Salg af insider/lokale oplevelser- Gigrove.com Rejsende får et sted at bo imod at de laver et stykke arbejde- Everplaces.com Deling af rejselokationer- Tattoodo.com Design af tattovering- CookWithaLocal.net Salg af insider/lokale oplevelser- Meploy.me Diverse private services/ hverdagsopgaver- jobbi.dk Diverse private services/ hverdagsopgaver- fishtrip.dk Salg af insider/lokale oplevelser- Keybutler.dk Nøgle, rengøring og administrations service- renren.dk Nøgle, rengøring og administrations service- Wello.com Fitness træning- Skillshare.com Online undervisning- Upwork.com Tjenester og skills- Hourlynerd.com MBA freelance arbejde- Sparehire.com Freelance arbejde- Guru.com Freelance arbejde- Freelancer.com Freelance arbejde- Blogmutt.com Blogger / skribent service- Crowdio.com Freelance chat support- Tripadvisor.com Rejse service anmeldelser- keykeeper.dk Nøgleservice- Deemly.com Fælles rating service- colego.dk Håndværkerservice- Bytbolig.com Overnatning- Homeaway.com Overnatning- urbanwinebox.com Plads: Vinkælder- Partly.dk Plads: Festlokaler- Flipkey.com Overnatning- Findroommate.dk Værelsesudlejning- Boligportal.dk Co-housing, udlejning og salg- Wimdu.com Overnatning, ferielejligheder- Airbnb.com Overnatning- Couchsurfing.com Overnatning- Gamping.com Deling af grund/plads til campering- Deljorden.dk Plads: Områder til dyrkning Fysiske ting: Jord, kompost, afgrøder m.m. Services: Havearbejde, viden- Gaest.dk Plads: mødelokaler- Mellemhaver.dk Deling, bytte, køb og salg af haveting og planter- Justpark.com Parkering- Spaceflex.dk Deling af opbevaringsplads- Sharedesk.net Office space- kitchencollective.dk Køkkener og evnetsteder- Instantoffices.com Udlejning af lokaler- Spacebase.com Udlejning af lokaler- Lendino.dk Penge udlån/indløn- Lendingclub.com Penge udlån/indløn- Kiva.com Penge udlån/indløn- Prosper.com Penge udlån/indløn- Flexfunding.com Penge udlån/indløn. Virksomhedslån- Zopa.com Finansiering lån- Wefunder.me Crowdlending / Crowdfunding- dk.betternow.org Crowdfunding- Crowdswhocare.com Crowdfunding/Crowdsourcing- Kickstarter.com Crowdfunding- Indiegogo.com Crowdfunding- Booomerang.dk Crowdfunding- Appsfunder.com Crowfunding af apps- Khanacademy.org Platform for undervisning og kurser- Futurelearn.com Platform for undervisning og kurser- Coursera.org Platform for undervisning og kurser- chegg.com/tutors Platform for undervisning og kurser- Udacity.com Platform for undervisning og kurser- Meet2talk.com Sprogtræning- Crowdnews.dk Publicering- Services Plads Penge Viden- Issuu.com Publicering- Wikipedia.com Publisering- Patientslikeme.com Sundhed deling af viden- Odaa.dk Deling af data for Aarhus kommune- data.kk.dk Deling af data for Københavns kommuneForsyning- Corp.fon.com Deling af wifi- kamstrup.com Deling af energi (OMNIA Suite)