Yousee-nedbrud skabte kunde-shitstorm og ramte på ekstremt uheldigt tidspunkt: Dette kan blive konsekvenserne for TDC

Det store Yousee-nedbrud ramte på et ekstremt uheldigt tidspunkt og medførte en større shitstorm. Men TDC-aktien er faktisk steget i værdi, og nedbruddet står ikke til at medføre TDC et tab på den korte bane. Alligevel kan regningen blive en kompliceret sag.

Da Yousee-kundernes tv-signal gik i sort nytårsaftensdag omkring klokken 16:30, var det samtidig startskuddet på en massiv shitstorm rettet mod tv-giganten.Kunderne krævede forklaringer og kompensation, og i det hele taget kunne tilfredsheden med Yousee ligge på et meget lille sted i dagene efter den store nytårs-fuser.TDC arbejdede det meste af ugen på at genoprette infrastrukturen og på at finde årsagen til nedbruddet. Det førte til sidst til, at sagen blev meldt til politiet, da TDC var nået frem til, at der var tale om sabotage.En 51-årig mand er nu sigtet i sagen. Læs mere om det her Men spørgsmålet er, hvordan Yousee og dermed TDC kommer til at mærke nedbruddets økonomiske konsekvenser?TDC's aktiekurs har ikke været påvirket af den massive shitstorm - ja, faktisk er den steget siden nytår, mens al postyret har stået på.Morten Imsgard, der er aktieanalytiker i Sydbank og følger TDC-aktien tæt, mener dog også, at regningens størrelse først vil kunne afgøres på længere sigt."Det er den type hændelser, der kan koste TDC på den lange bane. Det er næppe noget, der bliver synligt i næste regnskab, men det er med til at svække brandet Yousee og den tillid, som kunderne har til det," siger Morten Imsgard til Computerworld."I sidste ende er kundernes tillid til driftssikkerhed noget af det mere afgørende."Morten Imsgard forklarer, at flere undersøgelser har vist at utilfredshed med driften er noget af det, der kan få kunderne til at skifte leverandør, men samtidig tilføjer teleanalytikeren:"Det er så ikke så nemt i Danmark med det tv-marked, vi har, hvor der ikke er fuldstændig fri bevægelighed, og hvor man ikke bare kan vælge og vrage. Men det kan sagtens skubbe til kundernes bevidsthed om, at der også er andre måder at få sit underholdningsbehov dækket på.""Nogle af konkurrenterne har jo også været ude og lægge op til, at de forventer, at der skal komme en massiv kundetilstrømning på baggrund af det her.""Så konkurrenterne bruger denne her hændelse til at minde forbrugerne om, at de også kan købe deres produkter andre steder."Teleanalytikeren forklarer, at nedbruddet hos Yousee ramte på et ekstremt uheldigt tidspunkt.Ikke kun fordi det var nytårsaften, men også fordi Yousee i forvejen har sat kundernes tålmodighed på en prøve over en længere periode, og fordi der i det hele taget er opbrud på tv-markedet."Du kan nok næsten ikke finde en mere uheldig dag at have et nedbrud på. Men det kommer også uheldigt i den større transformation af tv-markedet, hvor rigtig mange kunder overvejer deres kabel-tv-setup kontra streaming-muligheder.""I et forretningsklima, hvor forbrugerne i forvejen er opmærksomme på, at det ikke er selvskrevet, at man skal være kabel-tv-kunde længere, så er det selvfølgelig ekstra uheldigt med sådan en kedelig sag.""For Yousee er det også rigtig ærgerligt i kølvandet på alle de børnesygdomme, der har været i transformationen af TDC-brandet til Yousee og flytningen af kundebasen. Kunderne har været mere berørt af det end ventet.""Om det så ender med at koste TDC i sidste ende, er noget, TDC kan prøve at styre i de kommende kvartaler. Det er den rigtige ting, TDC har gjort ved at give en kompensation, men der er en umulig opgave at gøre alle tilfredse," mener Morten Imsgard fra Sydbank.Selvom shitstormen efter Yousee-nedbruddet har været massiv, og selvom sagen slet ikke er afsluttet endnu, så har TDC's aktionærer ikke straffet selskabet på børsen.Faktisk er TDC-kursen højere nu, end den var nytårsaften."Fordi det er meget usikkert, hvorvidt det her vil koste TDC noget, og hvis det vil, hvor meget vil det så koste på den lange bane?""Aktiemarkedet reagerer på her og nu-tab, men her har du at gøre med en image-påvirkning. Det kan være rigtig dyrt, men det er meget svært at gøre op, hvor dyrt det kan blive. På nuværende tidspunkt er der ikke rigtig nogen, der kan lave et estimat for, hvad det kan koste.""Det er en sag, der påvirker brand og image, men som ikke på den korte bane påvirker indtjeningen."