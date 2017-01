Opbrud på tv-markedet og en latent mobil-priskrig: Her er TDC's barske 2017

Foto: Uffe Weng.

TDC indledte 2017 på den værst tænkelige måde med det store Yousee-nedbrud. Flere udfordringer vil dog presse telegiganten i 2017.

Et tv-marked i opbrud og et mobilmarked, hvor der igen er udsigt til priskrig.Det bliver to af de centrale udfordringer for Danmarks største telekoncern, TDC, i 2017.Året blev som bekendt indledt på den værst tænkelige måde for TDC med det omfattende nedbrud hos Yousee nytårsaften.Men TDC har langt flere udfordringer i sigte, fortæller Morten Imsgard, aktieanalytiker hos Sydbank, hvor han følger TDC-aktien."TDC står over for et meget udfordrende år," siger han til Computerworld."I tv-forretningen bliver det meget afgørende for TDC, at penetrationen af Yousee-bokse bliver ved med at stige."Morten Imsgard uddyber, hvorfor det er så afgørende:"Hele TDC's strategi og hele relevansen i det danske tv-marked er jo bygget op omkring, at flere kunder skal have en Yousee-boks i stuen, sådan at TDC kan give dem den perfekte oplevelse.""Ifølge TDC selv er det en kombination af traditionelt kabel-tv og så streaming-tjenester bygget oven på, og det hele skal så være samlet på én platform.""Det er det, TDC gerne vil levere, og uden boksen kan det ikke leveres," forklarer Morten Imsgard."Så hvis ikke TDC kan overbevise kunderne om, at denne her boks er en god idé, falder fundamentet sammen omkring den strategiplan, der er frem til 2018."Mobilmarkedet udfordrer dog også TDC, ikke mindst fordi selskaber som Plenti og Tjeep, der blev lanceret i 2016, nu igen puster til priskrigen på mobilmarkedet.Den priskrig havde de store spillere på markedet med TDC i spidsen ellers fået lagt en dæmper på, men det kan meget vel ændre sig i 2017, vurderer Morten Imsgard fra Sydbank."Mobiltelefoni ser igen ud til at kunne blive ramt af en hårdere priskonkurrence.""2016 var egentlig et godt år for de store aktører, der var rimelig enige om, at priserne gerne måtte stige lidt, men der synes igen at være mere uro.""Mindre spillere begynder at røre på sig i forhold til, at priserne skal ned.""Det er en meget, meget hårfin balance, om der ikke kommer stigende priskonkurrence igen inden for mobiltelefoni," siger Morten Imsgard.Den udvikling vil TDC bestemt ikke have det godt med, tilføjer han:"TDC vil gøre alt, hvad selskabet kan, for ikke at deltage i det og vil være den sidste aktør, der hopper ombord.""Men det er klart, at hvis kunderne igen begynder at blive lokket af nogle tilbud, kan TDC ikke blive ved med at fortsætte, som vi så i de sidste kvartaler i 2016."Du kan læse mere om mobilpriserne her